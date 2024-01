Il tè bianco è il cugino meno noto del tè verde. Viene ricavato dalla stessa pianta ma differisce per raccolta e lavorazione. Il tè bianco viene ottenuto dai giovani germogli della pianta del tè, la Camellia sinensis, che sono ricoperti da una fitta peluria bianca, da qui l'appellativo di tè bianco.

Il tè bianco sviluppa proprietà diverse da quelle del tè verde. Per prima cosa contiene meno caffeina rispetto al tè verde. Poi, in base a studi scientifici, ha una potente azione antinfiammatoria e antiossidante. Non solo, il tè bianco protegge anche ossa e cartilagini con un'azione nettamente superiore rispetto al tè verde.

In base a recenti ricerche scientifiche, il tè bianco aiuta anche a contrastare i danni determinati da un eccesso di radicali liberi e di glicemia a carico di cervello, fegato e cuore.

Per quanto riguarda la preparazione, il tè bianco si prepara mettendo in infusione le foglie a 80-85°C per una decina di minuti. Anche se in minore quantità rispetto al tè verde, il tè bianco contiene comunque caffeina quindi evitalo nel tardo pomeriggio e nelle ore serali.

Per approfondire i risultati delle ricerche scientifiche fai click sul link qui sotto.