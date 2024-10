I segreti dell’estetica sbarcano a Venezia 2024: Isabella Rigoli porta a “il Salotto delle Celebrita’” la sua esclusiva rivista “Isa Beauty Magazine” dedicata alla bellezza e al benessere.

In questa esclusiva intervista approfondiamo la conoscenza di Isabella Rigoli, titolare di “Estetica Lugano”, che da ben 15 anni opera nel settore del benessere e dell’estetica. Per quest’occasione della Mostra del Cinema di Venezia collabora insieme a “Il Salotto delle Celebrità”, portando i canoni della bellezza ed i suoi segreti nelle pagine della sua rivista “Isa Beauty Magazine”. I riflettori sono puntati su questo suo progetto che vuole far crescere ancora di più e che vuol rendere accessibile a tutti i lettori: sentiamo cosa Isabella ed il mondo del benessere hanno da comunicarci.



"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Grazie per il benvenuto! Sono Isabella, titolare di Estetica Lugano, un'azienda di famiglia che opera nel settore estetico da 15 anni e che gestisco insieme a mia madre a Lugano, in Svizzera.Oggi sono qui per presentare Isa Beauty Magazine, la mia rivista, dedicata al mondo della bellezza e del benessere. La mia missione è ispirare e informare i lettori, offrendo contenuti di alta qualità e un accesso esclusivo alle ultime tendenze del settore.Attualmente gestisco il magazine da sola, ma spero di formare presto un team per ampliare la mia visione. Ciò che mi distingue è la mia attenzione all'autenticità e all'inclusività: credo fermamente che la bellezza si manifesti in tutte le sue forme, dimensioni e colori, e sono impegnata a rappresentare questa diversità nei miei articoli.A differenza di altre riviste, non mi limito a seguire le tendenze. La mia aspirazione è creare una comunità di lettori che si sentano valorizzati e rappresentati. Nei miei articoli, i lettori possono trovare stimoli, motivazione, conforto e informazioni utili. Il mio obiettivo è offrire una lettura semplice ma arricchente, affinché ciascuno possa trovare ciò che cerca. Inoltre, sono dedita a promuovere professionisti del settore e prodotti che riflettono i valori del magazine. Voglio essere un faro di positività e sostegno per tutti coloro che amano la bellezza.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Sì, ho molti progetti e sogni futuri che sto esplorando. Come persona attiva, determinata e, ammetto, un po' testarda, quando mi pongo un obiettivo lavoro con impegno per realizzarlo. Per quanto riguarda Isa Beauty Magazine, sto dedicando molte energie per distribuire la rivista in centri disabili, centri antiviolenza, case-famiglia e altre strutture di supporto in tutta Italia. Vedo questo come un'opportunità non solo per dare visibilità al mio lavoro, ma anche per offrire sostegno e ispirazione a chi affronta difficoltà. Credo fermamente che le parole abbiano il potere di conforto e trasformazione, e voglio che la mia rivista sia una risorsa per tutti, portando messaggi di speranza e positività.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Partecipare a questo evento esclusivo rappresenta per me un'opportunità unica di crescita, sia personale che per Isa Beauty Magazine. Sono entusiasta di potermi confrontare con professionisti del settore e di esplorare nuove idee e tendenze, traendo ispirazione dalle storie che verranno condivise durante il Festival. Inoltre, vedo questa occasione come ideale per promuovere i valori di inclusività e autenticità, che sono fondamentali per il mio magazine. Le mie aspettative sono quelle di instaurare connessioni significative, non solo per il magazine, ma anche per i progetti futuri che ho in mente. Credo fermamente che eventi come questo possano dare vita a collaborazioni sorprendenti e nuove iniziative, e sono pronta a cogliere ogni opportunità che potrebbe presentarsi.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Il mio legame con il cinema è molto forte, e amo guardare film soprattutto durante l'inverno, quando è piacevole rifugiarsi nella mia stanza con una buona produzione. Tra i miei film preferiti, "Il Gladiatore" occupa un posto speciale nel mio cuore; la sua epica narrazione e le straordinarie performance mi hanno sempre colpito. Altri titoli che adoro includono "Sex and the City", "Il Diavolo veste Prada" e "Troy", ognuno con le proprie lezioni e messaggi unici.

Per quanto riguarda gli attori, ho una lunga lista di preferenze. Julia Roberts, John Depp, Russell Crowe, Penélope Cruz, Brad Pitt, Kevin Costner e Sarah Jessica Parker sono solo alcuni dei nomi che ammiro. Ognuno di loro ha un modo unico di interpretare i personaggi, e ho sempre trovato ispirazione nei loro ruoli. Il cinema per me è non solo un intrattenimento, ma anche una forma d'arte che può trasmettere emozioni profonde e raccontare storie che ci arricchiscono.