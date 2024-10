Colpo di scena agli Oscar: il Venezuela cambia cavallo a metà corsa e punta sul dramedy Back to Life, dopo che l’Academy ha dichiarato non idonea la sua prima proposta, Children Of Las Brisas, perché era stata trasmessa su una piattaforma di streaming prima della sua uscita nelle sale. Le rigide regole dell'Academy hanno costretto così il Venezuela a cercare un nuovo rappresentante.

TRAMA: Nel 1996, Ricardo torna a Caracas dopo uno scambio durato un anno negli States. Mentre visita i suoi amici in patria, inizia a soffrire di un dolore che cambierà per sempre la sua vita e il rapporto con la sua famiglia...