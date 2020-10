Un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24 per risolvere qualsiasi emergenza idraulica in tutta Italia.

Un orgoglio tutto italiano. Sarà la più grande rete di professionisti in Europa e si preannuncia come una rivoluzione nel pronto intervento idraulico.

Nasce Idroboss, il primo network in Italia che offre servizi di pronto intervento per tutto quello che riguarda riparazioni idrauliche, di caldaie, climatizzatori e spurghi fognature.

Un’impresa che vanta già 200 affiliati in rete: tutti professionisti preparati a svolgere servizi di pronto intervento. E’ proprio questo, il pronto intervento, la caratteristica peculiare e fondamentale di Idroboss. I tecnici infatti non effettuano impianti ma si dedicano esclusivamente alle emergenze idrauliche per privati, aziende e uffici commerciali.

Il creatore del network

Il padre fondatore di Idroboss, il network numero uno in Italia, è il giovane idraulico Daniele Pompa, tra i massimi esperti nazionali nei servizi di pronto intervento. Un professionista di grande esperienza, formatosi con le grandi catene di idraulici americani, che contano 3000 dipendenti e oltre 1500 punti di servizi in tutti gli Stati Uniti d’America. Alle capacità professionali Daniele Pompa unisce anche competenze sulle strategie di digital marketing e sul posizionamento di marca di un brand.

“Grazie al mio lavoro – spiega il papà di Idroboss – ho conosciuto tanti eccellenti professionisti nel settore dell’impiantistica ma praticare servizi di pronto intervento è tutta un'altra cosa. Il pronto intervento richiede una preparazione solida, organizzazione, reperibilità, tempestività. Tutti fattori fondamentali per essere definiti tecnici di pronto intervento. Questo è un business che però non deve lasciare nulla al caso: non ci si può improvvisare. Per questo da anni mi occupo anche di formazione ed ho insegnato il servizio a centinaia di idraulici in Italia, la maggior parte dei quali adesso è affiliata alla rete di Idroboss”.

Il portale

La piattaforma online conta oltre 30.000 pagine, una per ogni servizio di zona. Ad oggi è il più grande portale di ricerca di un servizio di pronto intervento. Il blog è composto attualmente da oltre 400 articoli e nelle previsioni si arricchirà in meno di un anno di migliaia di altri post sul tema che lo identificheranno come il sito “Wikipedia” dell’Idraulico.

Un business che, nelle previsioni di oltre 5000 chiamate al giorno nei prossimi due anni e un fatturato annuo stimato in più di 7 milioni di euro, attira investitori e imprenditori e fa gola anche alle multinazionali che producono articoli termoidraulici.

Il servizio copre tutti i comuni italiani ed è attivo h24 un call center di operatori pronti a rispondere alle richieste degli utenti e a inviare entro un’ora un tecnico per la risoluzione delle emergenze.



Per informazioni e contatti:

https://idroboss.it/

Numero Verde 800 93 30 93