Pizza Koulibaly: il sapore intenso della vittoria!

A Koulibaly piace la pizza, infatti spesso è stato paparazzato ai tavoli delle pizzerie napoletane. E al popolo napoletano piace Koulibaly, al punto tale da far girare un meme su Facebook che recita "Koulibaly santo subito".

L'autore del miracolo allo Stadium ha ispirato il proprietario di un locale ubicato nella provincia di Napoli, precisamente a Torre Annunziata, "A' Purtecella". Simone Ferrante, questo il nome del giovane imprenditore (ovviamente tifoso del Napoli), ha pensato di dedicare una pizza al difensore senegalese utilizzando per la sua farcitura ingredienti che ricordano le caratteristiche del calciatore: patè di olive nere (ingrediente che rimanda al suo incarnato), provola di Agerola (che rispetto al fior di latte oppure alla mozzarella di bufala, ha un gusto più forte, per ricordare la forza del calciatore), noci sbriciolate e scaglie di Pamigiano Reggiano (un rimando alla "croccantezza" della partita di domenica scorsa). Insomma, mangiare la pizza diventa un modo alternativo per "assaporare" la vittoria!

A' Purtecella - Restaurant & Wine

Un vero e proprio tempio del gusto al quale si accede attraverso una piccola porta che introduce a un ambiente confortevole e dallo stile mediterraneo, stesso concept della cucina proposta.

Il menù (sia quello del ristorante che quello della pizzeria) è sempre in fieri, cambia a seconda della disponibilità degli ingredienti (dunque in base alla stagionalità) e all'estro dello chef e del pizzaiolo. E per ogni piatto o pizza in cantina c'è sempre il vino giusto da abbinare!