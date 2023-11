La Fondazione no profit ‘’Il Mandir della Pace’’, istituita da Gabriella Lavorgna, la cui attività trentennale promuove iniziative socioculturali-umanitarie, attraverso i canali dell’Arte, della Cultura e della Comunicazione, per lo sviluppo e la determinazione di nuovi parametri per costruire Civiltà di Pace, in ottemperanza alle finalità istituzionali della stessa e nel raggiungimento degli obiettivi prefissi, partecipa con apprezzamento e sostegno alla grande iniziativa di solidarietà, il progetto AMAMI degli ABBA THE BEST, dedicata a tutte le donne violentate e uccise e contro ogni forma di violenza, specialmente sui minori, che sarà presentata, a cura del promotore del progetto il giornalista Nino Capobianco, prossimamente a Roma l'11 novembre presso il TEATRO ITALIA in via Bari 18 ore 21.00, nell'unica tappa romana degli ABBA THE BEST, dove oltre a proporre i più famosi successi della storica band scandinava, presenteranno nel corso dello spettacolo il loro PROGETTO AMAMI nato alla fine del 2018 prima della Pandemia e prima delle due guerre in atto.

Nell’esprimere sentimenti di particolare apprezzamento per l’elevato spessore dei contenuti etico socioculturali dello speciale evento, che incarna l'importanza del teatro e della cultura nella nostra società, la Dr.ssa Gabriella Lavorgna, Presidente della Fondazione il Mandir della Pace ha sottolineato come lo stesso costituisca veicolo di espressione e comunicazione artistica, svolgendo un ruolo fondamentale nella nostra società, citando altresì le testuali parole espresse da Edy Palazzi, Vice Pres. della Commissione Cultura della Regione Lazio:

“Attraverso la magia delle performance dal vivo, ci si immerge in mondi nuovi, esplorare emozioni complesse e riflettere sulla condizione umana. Il teatro unisce, emoziona e fa crescere come individui e come comunità. È un luogo in cui si rompono le barriere, si superano le differenze e si costruisce una connessione umana autentica. In un'epoca in cui siamo spesso travolti dalla frenesia della tecnologia e della vita moderna, il teatro ci offre una pausa per fermarci, riflettere e connetterci con la nostra essenza umana. Ci ricorda che l'arte e la cultura sono fondamentali per il nostro sviluppo individuale”.

Il PROGETTO AMAMI contro il Femminicidio e contro ogni forma di violenza, ha ricevuto i più importanti riconoscimenti dalle istituzioni come il Coni, il Vaticano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Principato di Monaco, il Comune di Roma, La Regione Lazio, la Stampa Estera, Roma Città Metropolitana, Circo Massimo di Roma ed ha ricevuto molte testimonianze di apprezzamento e di sostegno anche da parte di personaggi famosi dello Sport e dello Spettacolo come ALBANO, LAURA FREDDI, ALESSANDRA CANALE, ALESSIA ZECCHINI, MIRKA VIOLA, FAUSTO LEALI, RINGO, NADIA BENGALA, TONY ESPOSITO, DANIELA FAZZOLARI, ANNA FALCHI, CAROLINA MORACE, VALERIA MARINI, LUCIA FATTORI, MAURIZIO MATTIOLI, FRANCO NERO, FRANCO NERI, FABER KILLER, MORENO, STEFANO PANTANO, LORIS STECCA,ALESSANDRA MUSSOLINI, VINCENZO MAENZA, e l'ex PREMIER GIUSEPPE CONTE realizzando per loro conto, degli spot.

Gli Abba The Best sono stati inoltre testimonial, grazie al Progetto AMAMI, per ben due anni consecutivi della Maratona di Roma cantando il brano omonimo sul prestigioso palco del Circo Massimo . Il progetto AMAMI, ha avuto i patrocini anche da parte delle Forze di Polizia Argos e dalla S. S. Lazio. A Gennaio 2024 sarà poi allestita una grande conferenza stampa presso una mitica location per presentare a tutta la stampa italiana ed estera, l'evento AMAMI che sarà da Roma trasferito a Bruxelles nella capitale della Comunità Europea con un grande concerto degli ABBA THE BEST in Piazza del Popolo del Re e dove sarà realizzato il gemellaggio tra le due importanti capitali.

Ad impreziosire il grande evento internazionale, con loro, ci saranno anche le più importanti aziende italiane che esporranno il loro brand presso il prestigioso Museo della Cultura Italiana. Nella serata dell'11 novembre al Teatro Italia, ci saranno alcuni momenti speciali da parte di ospiti speciali per presentare i loro speciali per una serata speciale. Per l’occasione si aggiunge come preziosa cornice all’evento l’interpretazione dell’inedito brano di Albano "Il Mondo degli Angeli", cantato da tante donne e solo donne contro il Femminicidio e contro ogni forma di Violenza soprattutto sui bambini, per dare voce a chi voce non ha!

Non cantanti famose ma campionesse sportive, avvocati, giudici, giornaliste, conduttrici, annunciatrici, direttrici d'aziende, presidentesse, opinioniste, Ceo, mamme, e comunque donne di grande cuore impegnate socialmente nell’affermazione dei Sacrosanti Diritti e Valori Umani – Il brano " IL MONDO DEGLI ANGELI" realizzato dal grandissimo artista ALBANO ( nel lontano 1991, fu cantato anche con ROMINA POWER in una sporadica partecipazione quando entrambi molto giovani furono ospiti di Mike Bongiorno ma il brano non fu mai promosso, ne' fatto conoscere al grande pubblico.

Sono passati 33 anni e ALBANO,già testimonial del PROGETTO AMAMI, ha voluto regalare questo suo brano a Nino Capobianco, a distanza di tantissimi anni, che è attualissimo e rispecchia come per un segno del destino il drammatico momento che il mondo sta attraversando, Tale testo sarà ufficialmente presentato alla Stampa nazionale e internazionale e al mondo mediatico, giornalistico e culturale a cura del giornalista Nino Capobianco, nel corso di uno speciale evento in prossimità delle Festività natalizie,’’Tante voci, un solo cuore’’: un Natale multietnico, ponte d’amore tra popoli da Oriente ad Occidente, un viaggio etno-spirituale tra emozioni diverse, in cui artisti di pace, esprimono il loro talento in un Concerto multietnico, per determinare nuovi orizzonti di dialogo di Pace tra differenti fedi e culture, attraverso il linguaggio dell'Arte, della cultura e della musica con cui s’intende comunicare tramite suoni, colori, luci e immagini di altissimo valore spirituale, l’idea di Unità e che possono scaturire dall’ incontro tra Arte e pensiero, teso a dimostrare come l'Arte nelle sue varie espressioni possa contribuire alla realizzazione della Pace che si terrà presso il Teatro Ghione di Roma il 18 dicembre pv, già programmato e promosso dalla Fondazione Il Mandir della Pace, in collaborazione con l’Associazione Assisi Suono Sacro presieduta dal Direttore Artistico Andrea Ceccomori, flautista internazionale, autore, compositore ed esecutore di Concerti per la Pace nel mondo.

Se i Sogni son desideri la magia dell’Amore li trasforma in realtà.



Maria Gabriella Lavorgna

Pres.Fondazione no profit Il Mandir della Pace

www.shantimandir.eu [email protected]



info e prenotazioni:

Nino Capobianco

Responsabile Dipartimento Sport Cultura e spettacolo

Argos Forze di Polizia - Tel 3664857721