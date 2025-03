Déjà vu è il nuovo singolo di Denise Orlandi, brano già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta Up Music Studio.

E’ una canzone che si presenta come un ritmo magico che cattura attraverso l’ascolto -spiega l’artista- una canzone a mio parere estremamente al passo con i tempi che parla di un amore indefinito vissuto tra un viaggio ed un altro.

Denise, nonostante la sua giovane età ha sempre avuto le idee molto chiare sul suo futuro.

Denise Orlandi, ragazza marchigiana intraprendente ed amante delle nuove avventure, è ritornata dagli Stati Uniti dopo un’esperienza durata ben due anni. Già all’età di 17 anni aveva deciso di partire per Milano e di presentarsi ad un casting di un’importante casa discografica, Il Branco Publishing Srl, la quale ha reso possibile la realizzazione di ben due progetti musicali che hanno richiesto impegno e dedizione. Questo le ha permesso di cogliere moltissime opportunità prendendo parte a show privati e programmi in tv nazionali. Il suo spirito libertino e curioso la spinge a viaggiare e scoprire nuove culture. Il suo essere energico si tramuta in una melodia e testo che difficilmente non rimane in testa.

