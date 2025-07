Sarebbe stato facile per tutti lasciare Marco Fassoni Accetti alla sua nomea di mitomane con un flauto in mano. Comodo anche dimenticarlo all'archiviazione del 2015, come persona inattendibile e inaffidabile, che però manifesta un personaggio istrionico ma "stranamente" informato.

Sì, sarebbe stato comodo, ma i fatti stanno portando da tutt'altra parte.

Troppe persone, sentite in Commissione Bicamerale d'Inchiesta sul caso Gregori-Orlandi, lo riconoscono come personaggio presente in diverse occasioni, legate tutte alla sparizione sia di Mirella Gregori che di Emanuela Orlandi... qualcosa non torna più.

Non è difficile associare la figura di Accetti a quella del mitomane. Una coltre fumogena che è sempre stata posta sopra la figura del fotografo da moltissimi giornalisti ma non solo. Anche Pietro Orlandi lo definisce inattendibile... ma fino a che punto?

Accetti era colui che interpretò i telefonisti Mario e l'Americano in tutte le chiamate verso la famiglia Orlandi, Gregori e anche verso l'avv. Gennaro Egidio.

Se proprio si deve far finta di nulla come non considerare questo MACIGNO nell'inchiesta?