Dal cuore della Puglia agli scaffali di tutta Italia (e sull’e-commerce www.vallefiorita.it/shop), arrivano i Viaggi di Bontà: la nuova linea di prodotti da forno ispirata alle tradizioni regionali del nostro Paese. Un progetto che nasce dalla vocazione dell’azienda a coniugare artigianalità e innovazione, ingredienti naturali e un pizzico di spirito d’avventura.

Fondata nel 1997 a Ostuni (Br), Valle Fiorita è cresciuta mantenendo saldo il legame con la genuinità e l’etica produttiva. Lievito madre autoprodotto, olio extravergine d’oliva e processi sostenibili sono solo alcuni dei capisaldi che guidano ogni creazione. In quasi trent’anni di storia, l’azienda ha saputo innovare senza mai perdere il gusto per le cose fatte bene e, con questa nuova linea, amplia ulteriormente i propri orizzonti.

“In un momento in cui i consumatori sono sempre più attenti alla qualità e alla provenienza, abbiamo scelto di puntare su prodotti regionali di eccellenza e processi trasparenti” – spiega Andrea Minisci, Direttore Generale di Valle Fiorita – “Con Viaggi di Bontà offriamo non solo gusto ma anche fiducia. L’obiettivo è rispondere ai nuovi stili di vita e alle esigenze di tutti, con prodotti pratici, versatili e adatti a ogni tipo di farcitura, dal salato al dolce, garantendo al tempo stesso l’alta qualità tipica delle tradizioni italiane” – conclude Minisci.

“Abbiamo voluto creare un ponte tra la nostra tradizione panificatoria e il resto del mondo” – aggiunge Francesca Anchora, Responsabile Comunicazione di Valle Fiorita – “Ogni prodotto è una tappa, un racconto di sapori autentici ispirati ai territori, pensato per chi ama esplorare, conoscere e condividere. Con il cibo come mezzo, portiamo il mondo, e la nostra Italia, a tavola” – conclude Anchora.

La linea Viaggi di Bontà parte con tre specialità ispirate alla cucina regionale italiana, reinterpretate con la cura e la tecnica che da sempre contraddistinguono Valle Fiorita:

· Pizza al Padellino (Piemonte): nata a Torino, si distingue per la doppia lievitazione e la cottura in teglia, che le conferiscono una croccantezza esterna e una sofficità interna. Valle Fiorita ne propone una versione premium, realizzata con lievito madre e farine selezionate: perfetta da farcire e gustare, è la porta d’ingresso ai sapori eleganti del Nord Italia.

· Tegamino (Puglia): ispirato al tradizionale pane pugliese cotto in tegame, con mollica morbida, crosta dorata e il profumo inconfondibile dell’olio buono. Impastato con olio extravergine d’oliva e lievito naturale, il Tegamino è un omaggio alla terra d’origine dell’azienda e racchiude tutto il calore del Sud in un formato comodo e genuino.

· Schiacciata (Toscana): rievoca la focaccia rustica dei borghi toscani: fragrante, versatile, ideale con salumi, formaggi o da gustare da sola. L’impasto, dorato in superficie e ricco di sapore, riporta alla mente le merende di campagna e le tavolate familiari.

Viaggi di Bontà non è solo una nuova gamma di prodotti, ma un invito a viaggiare senza muoversi da casa. Un modo per riscoprire i sapori locali con uno sguardo nuovo: un’esperienza pensata per chi cerca varietà e autenticità anche nei gesti più quotidiani. Ideale per famiglie, giovani, adulti e food lovers, è il modo più semplice per portare ovunque un pezzo d’Italia in tavola, senza rinunciare alla freschezza, alla bontà della tradizione e alla qualità degli ingredienti.

Il lancio di questa nuova linea si inserisce con coerenza nella strategia di crescita di Valle Fiorita, che da sempre punta su innovazione e differenziazione nel mondo della panificazione. L’azienda è infatti una delle poche realtà agroalimentari italiane a disporre internamente di un laboratorio altamente specializzato in ricerca microbiologica, e a promuove la valorizzazione della filiera corta tramite l’impiego di varietà autoctone e cereali alternativi coltivati direttamente nei propri campi sperimentali.

“Ogni giorno ci impegniamo a creare alimenti semplici, gustosi e facili da preparare. Perché, in fondo, il vero segreto di un buon pane è proprio la sua capacità di adattarsi a ogni momento, a ogni esigenza e a ogni storia” – commenta Francesco Galizia, Export Manager di Valle Fiorita – “In Italia come all’estero, la GDO è sempre più alla ricerca di prodotti tipici con una forte identità regionale. Questo richiede ai buyer una profonda conoscenza delle specialità locali. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo seleziona le più interessanti per reinterpretarle in chiave moderna e proporle al grande pubblico” – conclude Galizia.