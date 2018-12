Ma Press: lezioni prova gratuite il 13 dicembre ad Anzio

PERCORSI CULTURALI

Co.S.Map.

Corsi e Seminari

Ma Press Srls Arteventi e Comunicazione



OPENDAY

Madrina Sara Santostasi

ANZIO

HOTEL LIDO GARDA

13 Dicembre (dalle ore 15/20)con Lezioni Gratuite

Piazza G.Caboto, 8

00042 – Anzio (Rm)

Il 13 dicembre si svolgeranno gli Openaday di presentazione dei corsi e seminariCo.S.Map by Ma Press Srls, presso l’Hotel Lido Garda ad Anzio. Opportunità pomeridiana free entry per affacciarsi e conoscere le nuove offerte formative ed hobbistiche, Giovedì 13 dicembre dalle ore 15 alle ore 20 con 5 ore di lezioni prova gratuite aperte al pubblico suddivise tra Scrittura Creativa, Teatro Amatoriale, Cucina Tradizionale e Creazione abiti di moda.

– Ore 15.00 – 16.00 Lezione prova Corso Teatro Amatoriale senza età

– Ore 16.00 – 17.00 Lezione prova Corso Disegna e crea il tuo abito

– Ore 17.00 – 18.00 Lezione prova Corso Cucina tradizionale italiana

– Ore 18.00 – 20.00 Lezioni prova:

Corso base giornalista

Corso base ufficio stampa

Corso base social media manager

Corso base scrivi la tua fiaba

Corzo base come diventare blogger

La sede. HOTEL LIDO GARDA di Anzio

L’Hotel Lido Garda di Anzio è stata riconosciuto come sede ufficiale dei futuri corsi; rappresenta un vero e proprio punto di riferimento e patrimonio di ricordi perché la sua storia affonda le radici già negli anni 50’. I lavori per la costruzione dell’Hotel iniziarono nel 1960 sotto le direttive del nonno Diego Garzia e sua moglie Anna Maria De Angelis, progettato dall’architetto Leopoldo Mastrella e materiali forniti da ILP Polverini. L’Hotel Lido Garda venne poi inaugurato il 23 aprile del 1963 e successivamente subì cambiamenti negli anni 70’ arrivando negli anni 80’ con l’inaugurazione del Centro Congressi. Divenne meta di intensa attività congressuale provata dalle fotografie di personaggi dell’epoca, da Amintore Fanfani e Ciriaco De Mita.

L’Hotel attualmente ospiterà il progetto Co.S.Map, ossia percorsi culturali (corsi e seminari) che indirizzano alla professione, ideato e progettato dalla Ma Press Srls Arteventi e Comunicazione delle sorelle giornaliste Natascia e Romina Malizia in partnership con il Michail Cechov Studio di Chieti (scuola d’arte drammatica Chieti – Russia – Stati Uniti).

I Workshop e Masterclass saranno certificati da attestati di partecipazione, offrendo opportunità professionali concrete che variano dal giornalismo al social marketing, al teatro, moda e cucina.

CORSI E SEMINARI Co.S.Map.

I Corsi e Seminari istituiti si sono avvalsi di varie collaborazioni di professionisti esterni alla Ma Press ma che hanno sposato il progetto generale propenso all’indirizzamento di una professione.

Corso e Seminario base Giornalista – Corso e Seminario base Ufficio Stampa – Corso e Seminario base Social Media Manager – Corso e Seminario base “Come diventare Blogger, da zero a blogger” – Corso e Seminario base Scrittura creativa “Scrivi la tua Fiaba, narrare la magia”(Relatori: Natascia e Romina Malizia, giornaliste pubbliciste, titolari Ma Press Srls, scrittrici e blogger); Corso professionale di teatro, attore teatrale e cinematografico, recitazione con il “Teatro Michail Cechov Studio”(Relatore: Alessio Di Francesco, Direttore Artistico Michail Cechov Studio di Chieti);Corso di Teatro aperto a tutti ”Teatro Amatoriale Senza Età” (Relatore: David Gramiccioli, Attore teatrale, Speaker radiofonico, Reporter, Giornalista d’inchiesta fondatore della Compagnia del Teatro d’Inchiesta); Corsi e seminari “La Cromoestetica. Hair, Fotografia, Make Up e Moda (Relatori: Lello Sebastiani docente Hair, Cromoestetica REA – RomEur Academy; Emanuele Tetto fotografo Vogue); Corso base cucina Tradizionale Italiana “La cucina del libro parlato” (Relatori: Maria Teresa Barone, fotografa del giornale Il Granchio, Oltremente ed Ileana Serban, Chef); Seminario di cucina “La pizza è servita”(c/o Ristorante Babilon);Corso e Seminario Olistico “Il percorso dell’anima, le fiamme gemelle” – Corso base REIKI I° (Relatore: Alessandro Parrilla, astrologo, operatore olistico, Master Reiki); Corso base e intermedio taglio e cucito “Disegna e crea il tuo abito”, Corso base realizzazione Costumi di Scena (Relatore: Elisabetta Viccica, Stilista delle Curvy, Miss Top Curvy). In programmazione il Corso Giornalismo Baby destinato ai più piccoli.



Info|Iscrizioni|Ufficio Stampa

Ma Press Srls Arteventi e Comunicazione

Mobile/Whatsapp +39. 328.9712092

info.corsimapress@gmail.com

www.mapress.altervista.org