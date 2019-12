Mercoledì 18 Dicembre(ore 19.00 - ingresso gratuito) alle Officine Cantelmo di Lecce continua Dischi Parlanti, la rassegna musicale per band ed artisti emergenti, organizzata da Officine Cantelmo in collaborazione con Radio WAU, CoolClub.it, UASC, con il sostegno di Km97, Sum e SEI - Sud Est Indipendente Festival.

L’intero evento sarà una speciale edizione natalizia e si articolerà in più momenti a partire dalla mattina con maratona radiofonica di beneficenza (il ricavato verrà devoluto all’A.s.cu.s – associazione sportiva e culturale salentina di non vedenti), mercatino vintage, aperitivo al buio, interviste e musica live.

Le Officine Cantelmo apriranno le porte dalla mattina con i ragazzi di Radio Wauche trasmetteranno l’intero palinsesto in diretta streaming su www.radiowau.itnella maratona di beneficenza Radio Wau Special Xmas Edition(Dalle ore 9.00 alle ore 21.00) per raccogliere dei fondi da devolvere all’associazione A.s.cu.s– associazione sportiva e culturale salentina di non vedenti.

L’appuntamento sarà in seguito aperto al pubblico a partire dalla prima serata (ingresso gratuito -ore 19.00) con l’allestimento di Bizarre Baazar, il mercatino per gli amanti del vintage: vinili, vestiario, accessori e tanto altro.

Inizierà poi la serata targata Dischi Parlanti(Ingresso Gratuito – ore 21.00) con “l’aperitivo al buio” organizzato dall’associazione A.s.cu.s, in collaborazione con Radio Waue Poiesis. I presenti (Max 15 - consigliata la prenotazione con un’e-mail a radiowau@gmail.com) saranno bendati per una degustazione al buio, un’esperienza pensata per conoscere meglio il mondo dei non vedenti.

La serata si concluderà con l’intervista, a cura di Radio Wau, e il live dei Good Moaning, band barese che presenterà il suo album d’esordio The Roost. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming su www.radiowau.it.

Good moaningè un progetto composto da Edoardo Partipilo, voce e chitarra, Davide e Lorenzo Gentile, chitarra, Marco Menchise, basso e Davide Fumi, batteria e tastiera.

Nel gennaio 2016 iniziano a scrivere e ad arrangiare i brani del loro primo EP “Hello, parasites” (luglio 2016), nel quale già si nota la propensione della band a proporre strutture non sempre convenzionali e l’attenzione ai contrasti dinamici ed emozionali fra psichedelia e sonorità più ruvide.

Iniziano un’intensa attività dal vivo che li tiene impegnati fino alla pubblicazione di “Dawn”, singolo in anteprima su Ondarock che si discosta dai suoni aspri dell’EP per dare spazio ad ambientazioni dilatate e di stampo barrettiano. Nel 2018 inizia la produzione del primo full length, “The Roost”, in cui si avvalgono della collaborazione di Francesco Castrovilli (recording, mixing) e Marco Menchise (basso). The Roostè il primo disco di Good moaning, in uscita nel 2019. Musica sussurrata per non disturbare il respiro pesante del mostro nell’armadio, in bilico sull’orlo del precipizio oltre il quale si intravedono lande desolate e parchi abbandonati. The Roost è il sorriso che si rivela essere una gabbia di denti, ed è il limbo di sensazioni in cui il trio pugliese trasporta l’ascoltatore fra paesaggi sonori rarefatti, atmosfere sognanti ed esplosioni corali e liberatorie.

L’A.S.CU.S. (associazione sportiva e culturale salentina) di Lecce è nata nel marzo 1990 con lo scopo di sviluppare in maniera organizzata ed efficiente, lo sport per i non vedenti inseriti in un contesto territoriale. L’associazione è un modello di struttura senza scopo di lucro e apartitico, con un’ampia autonomia decisionale, guidata da un presidente, un vice presidente e da un consiglio direttivo. Dopo ormai vent'anni di vita, si può dire che l’A.S.CU.S. abbia contribuito in maniera determinante a radicare la cultura dello sport fra i non vedenti salentini, migliorando e diversificando le attività svolte, offrendo servizi e consulenze. Adesso il pacchetto di proposte è decisamente vasto e variegato, per stimolare persone di ogni età ed interessi diversi. Oltre all'oramai storico calcetto per non vedenti, si inizia a diffondere lo Showdown (tennistavolo per non vedenti e ipovedenti) si effettuano corsi di nuoto, tandem ed equitazione, si organizzano tornei di dama, scacchi e carte, manifestazioni musicali e spettacoli vari, gite di piacere ed eventi occasionali. L’auspicio è quello di migliorare dove siamo carenti o lacunosi, crescere sotto il profilo organizzativo e proporre un numero sempre maggiore di attività ed incontri.



RadioWau è la web radio delle Studentesse e degli Studenti dell’Università del Salento, fondata nell' Aprile del 2012 per rispondere all'esigenza di uno spazio libero e stimolante. Da allora, hanno raggiunto importanti traguardi: più di 200.000 ascolti, 3.000 download, una programmazione ricca ed eterogenea e un’assidua partecipazione ad eventi locali, nazionali e internazionali. I programmi di RadioWau, trasmessi su www.radiowau.it, sono interamente ideati, gestiti e realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell’Unisalento, impegnati nella diffusione di un palinsesto che va in onda dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 19 circa.

Per prenotare lo spazio per le esposizioni e i mercatini contattare il seguente numero:

+39 388 448 2760 (Sara - Radio Wau)