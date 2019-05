MotoGP, le Petronas Yamaha di Quartararo e Morbidelli prime al via nel GP di Spagna

La MotoGP, in queste prime gare della stagione 2019, non solo offre risultati non scontati per quanto riguarda l'ordine d'arrivo... ma anche per quanto riguarda la griglia di partenza.

Infatti, dopo le qualifiche del sabato, al via del GP di Spagna, che si corre sulla pista di Jerez, quest'anno vedremo al primo e secondo posto le due Petronas motorizzate Yamaha del francese Fabio Quartararo con il tempo di 1:36.880 e dell'italiano Franco Morbidelli, entrambi al loro miglior risultato in carriera.

Il "solito" Marquez stavolta non è riuscito a fare meglio del terzo posto, distaccato di quasi un decimo dalla prima posizione.

Era dal 2017 che la Yamaha non riusciva a mettere in prima fila due moto. Quella volta, però, al Mugello ad essere davanti a tutti erano state le moto ufficiali di Iwata, guidate da Viñales e Rossi che quest'oggi, invece, sono state piuttosto deludenti.

Se la Monster Energy di Maverick Viñales è risultata quinta, salvando in parte la giornata, quella di Valentino Rossi non è riuscita neppure a qualificarsi per gareggiare tra i migliori 12 e partirà dalla quinta fila con il 13.esimo tempo.



Non negativa la prestazione della Ducati, con il team Mission Winnow che vede Andrea Dovizioso, attuale leader del mondiale, con il quarto tempo a 48 millesimi da Marquez, mentre Petrucci, scivolato dopo la fine delle prove probabilmente perché non si è accorto della bandiera a scacchi, è settimo distanziato di poco più di 3 decimi. Chiude la seconda fila Cal Crutchlow, con la Honda del team LCR.

Anche se scivolato in curva qualche minuto prima della bandiera scacchi, non potendo pertanto sfruttare gli ultimissimi giri per tentare di migliorarsi, Jorge Lorenzo (Repsol Honda), nel giorno del suo trentaduesimo compleanno, si è classificato undicesimo e partirà dalla quarta fila.

Tra i record di giornata, anche quello di Francesco Bagnaia che su Pramac Racing ha ottenuto il decimo posto, il miglior piazzamento di sempre in MotoGP.

Infine, da non dimenticare la Suzuki di Rins che si è classificata al nono posto, a 471 millesimi dalla Petronas Yamaha di Quartararo.

La gara prenderà il via alle ore 14:00.