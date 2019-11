Juventus-Atalanta, Torino-Inter e Milan-Napoli: sono i tre big match di Serie A di oggi, sabato 23 novembre, in programma alle 15,00, 18,00 e 20,45. La prima in classifica, la Juve, andrà a casa dei bergamaschi, mentre la seconda, l’Inter, incontrerà il Torino in casa. Sfida accattivante anche quella tra il Milan, che ha conquistato appena 13 punti ed il Napoli, che viaggia con 19 punti in classifica. Ecco tutte le maggiori quote sulle tre partite:

1 X 2 Under 2.5 Over 2.5

15,00 Atalanta-Juventus 2,65 3,45 2,60 2,00 1,72

18,00 Milan-Napoli 3,10 3,50 2,25 1,85 1,85

20,45 Torino-Inter 4,20 3,55 1,88 1,85 1,85

Per tutte le quote e news aggiornate www.agimeg.it