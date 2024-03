Lavori sono in corso in via dei Reti dal 26 febbraio, causando la sospensione totale del 2 e parziale del 3 e del 19 (tratta Porta Maggiore-Valle Giulia/Risorgimento).

Successivamente, i cantieri si estenderanno su Ponte Matteotti, via Ottaviano e presto anche in piazza Risorgimento.

Da maggio a ottobre, tutte e 6 le linee tram si fermeranno per adeguare il deposito di Porta Maggiore ai nuovi tram da 33 metri in costruzione negli impianti spagnoli della CAF.

Dopo una pausa dovuta al Giubileo 2025, seguiranno ulteriori interruzioni per consentire l'interconnessione delle quattro nuove tramvie alla rete esistente.

Il 3 e il 19 termineranno a Porta Maggiore per collegare la tramvia Tiburtina al Verano, il 5 e il 14 saranno limitati per l’interconnessione con la TVA a Termini, il 14 sarà deviato a Gerani per la tramvia Togliatti. Infine, la Termini-Centocelle chiuderà per diventare la "metrotramvia G" entro il 2026.