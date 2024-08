L'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) ha evidenziato i rischi crescenti per la salute derivanti dall'esposizione all'inquinamento atmosferico e dalle ondate di calore.

I decessi prematuri nell'UE-27 legati all'inquinamento atmosferico da particolato fine (PM2.5) ammontano a ben oltre 200.000 ogni anno. Anche se si è verificata una riduzione significativa dei decessi rispetto a 20 anni fa, questo numero è ancora troppo alto.

Questo impatto è anche più probabile sui gruppi vulnerabili, in particolare gli anziani e i bambini, nonché quelli con uno status socio-economico più debole. Le città in particolare sono fortemente esposte all'inquinamento atmosferico con quasi tutti i cittadini delle città esposte all'inquinamento al di sopra dei valori guida dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Le città hanno anche dimostrato di essere particolarmente suscettibili all'aumento delle temperature legate al cambiamento climatico. A causa di fattori come l'effetto isola di calore urbana, le città possono essere significativamente più calde delle aree circostanti. Gli eventi di caldo estremo nell'estate del 2022 hanno provocato più di 60.000 morti stimate in Europa.

Questa è una preoccupazione crescente in quanto si prevede che il numero di giorni con temperature estreme aumenterà a causa del cambiamento climatico. I dati dell'estate 2023 e di quella in corso lo comfermano ampiamente.

Secondo le proiezioni climatiche, entro la fine del XXI secolo possiamo aspettarci 60 giorni con condizioni di ondate di calore pericolose per la salute in alcune parti dell'Europa meridionale. Queste proiezioni, combinate con la crescente vulnerabilità della popolazione a causa dell'invecchiamento, della prevalenza di malattie croniche e dell'urbanizzazione, potrebbero aumentare il numero di decessi correlati alle ondate di calore in futuro, a meno che non vengano intraprese azioni adattive.



Le temperature estreme e l'inquinamento atmosferico combinati rappresentano un rischio maggiore per la salute

Storicamente, gli impatti di fattori ambientali come il rumore, l'inquinamento atmosferico e il calore tendevano ad essere valutati isolatamente. Tuttavia, in pratica, è probabile che le persone siano esposte a più fattori di rischio diversi contemporaneamente e questi possono agire in combinazione per avere un impatto sulla salute. Questo è particolarmente il caso dell'inquinamento atmosferico e dello stress da calore, dove vi sono prove crescenti che l'esposizione a entrambi allo stesso tempo presenta un rischio combinato maggiore per la salute rispetto alla somma dei loro rischi individuali. Ad esempio, la ricerca su questo argomento ha identificato che il rischio di mortalità legato alle malattie respiratorie per gli inquinanti atmosferici PM2.5 e l'ozono è aumentato con l'aggiunta di alte temperature.

Un altro studio recente ha identificato che l'aumento del rischio di mortalità correlato all'esposizione al calore estremo era del 6,1% e per il PM2,5 elevato era del 5,0%, tuttavia il rischio di mortalità per l'esposizione combinata sia al calore estremo che al PM2,5 è stato stimato al 21%, cioè significativamente maggiore del rischio di esposizione a entrambi i fattori da soli. Infatti, le prove disponibili indicano un aumentato rischio di mortalità per l'esposizione combinata al calore e concentrazioni elevate di uno qualsiasi dei tre inquinanti atmosferici chiave, PM2,5, ozono o biossido di azoto.

Oltre ad aumentare sostanzialmente le temperature in Europa, si prevede che i cambiamenti climatici avranno un impatto sulle emissioni di inquinanti atmosferici (ad esempio attraverso incendi sempre più grandi) e sulla loro formazione nell'atmosfera (ad esempio l'ozono a livello del suolo).



Ridurre il rischio attraverso l'inquinamento zero e le misure di adattamento al clima

Date le proiezioni per episodi più frequenti di temperature estive estreme in Europa, cosa possiamo fare per ridurre il rischio combinato derivante dall'esposizione all'inquinamento atmosferico e al calore?

Le persone più a rischio includono gruppi vulnerabili come gli anziani e quelli che vivono con malattie esistenti (ad esempio malattie respiratorie e malattie cardiache). Ridurre l'inquinamento atmosferico ridurrà le occorrenze legate all'inquinamento di queste malattie e migliorerà la salute di fondo della popolazione. Ciò aumenta la resilienza della popolazione nell'affrontare gli impatti del caldo estremo.

L'analisi dei potenziali futuri scenari di cambiamento climatico ha dimostrato che la riduzione dell'inquinamento atmosferico si tradurrà in un minor numero di morti causate dal cambiamento climatico, riferendo la necessità di continuare a ridurre l'inquinamento fino a quando gli effetti non saranno più significativi, in linea con gli obiettivi del piano d'azione dell'UE a zero. Le principali fonti di inquinamento atmosferico includono i trasporti, il riscaldamento domestico, l'agricoltura, la produzione di energia e l'industria. Riducendo le emissioni in questi settori possiamo ridurre ulteriormente i livelli di inquinamento nelle nostre città.



Una serie di misure può anche essere introdotta per ridurre l'impatto del calore sulla nostra salute, alcune delle quali possono ridurre l'esposizione all'inquinamento atmosferico allo stesso tempo:

Sviluppo di piani d'azione per la salute del calore e sistemi di allarme rapido per garantire che vengano adottate misure appropriate prima e durante le ondate di calore. Questi possono essere sia a livello nazionale che locale, con uno degli obiettivi chiave che è quello di sensibilizzare la popolazione, in particolare nei gruppi vulnerabili, nonché di stabilire procedure per i servizi sanitari e di assistenza sociale per ridurre gli impatti del calore.





Adottare misure appropriate nella pianificazione urbana delle nostre città, ad esempio aumentando lo spazio verde urbano e garantendo un ambiente verde di scuole e ospedali per ridurre l'effetto dell'isola di calore urbana in queste località. Un ambiente più verde tende anche a incoraggiare la camminata e il ciclismo, con conseguente riduzione delle emissioni dei trasporti.





Aggiornare e adattare l'ambiente costruito per migliorare la sua efficienza energetica e ridurre le temperature interne (ad esempio ristrutturazioni per includere tende solari o tetti e facciate riflettenti). La ventilazione meccanica , sempre più adottata nelle case ad alta efficienza energetica, può anche migliorare la qualità dell'aria interna grazie all'uso di filtri.





Mettere in atto misure per proteggere i lavoratori, come la regolazione dell'orario di lavoro per i lavoratori all'aperto per evitare di lavorare nelle parti più calde della giornata.







