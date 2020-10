Con la diminuzione del numero dei tamponi nel weekend è calato il numero dei contagi da Covid in Italia riscontrato domenica: 4.619 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, a seguito di 85.442 tamponi. Il totale dei casi sale così a 359.569.

Tutte le regioni hanno registrato nuovi contagiati. Quelle con il maggior numero di casi sono la Lombardia (696), seguita da Campania (662), Toscana (466) e Piemonte (454).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 82.764 (ieri erano 79.075). Tra i positivi, 452 (32 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 4.821 (ieri 4.519) sono ricoverati con sintomi e 77.491 (ieri erano 74.136) sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 240.600 dai 239.709 di ieri. Oggi sono 39 i decessi, con il totale che sale a 36.205.