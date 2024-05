Il Borussia lancia la Germania: cinque squadre tedesche nella prossima Champions

La Germania come l'Italia. Nella prossima Champions League avrà cinque squadre nella competizione per club più prestigiosa del mondo (almeno finora, aspettando di vedere l'appeal del nuovo Mondiale per club). A dare il posto in più ai tedeschi è stata la vittoria del Borussia Dortmund nella semifinale d'andata di Champions League contro il Psg. Come il calcio azzurro, la Germania, con i punti accumulati in questa stagione, ha ottenuto la certezza aritmetica di chiudere tra i primi due posti nel ranking, quelli che sbloccano il quinto posto in Champions.

Nella prossima manifestazione continentale, che per la prima volta vedrà 36 squadre al via, ci saranno quindi le prime cinque classificate della Serie A e le prime cinque della Bundesliga, che sono già definite e saranno Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Stoccarda, Lipsia e Borussia Dortmund. Anche per la Germania ci sarebbe poi la possibilità di allargare il campo, portando una squadra in più nella Champions 2024/25, nel caso in cui il Bayer Leverkusen dovesse vincere l'Europa League che, ricordiamo, vede i freschi campioni di Germania in semifinale contro la Roma.

Europa League, Marsiglia-Atalanta 1-1: Mbemba risponde a Scamacca

Nel primo round della semifinale di Europa League l'Atalanta pareggia 1-1 con l'Olympique Marsiglia e rimanda il discorso qualificazione al ritorno a Bergamo tra una settimana. Al Velodrome nel primo tempo Scamacca (11') apre le danze con un diagonale preciso, poi Mbemba (20') pareggia dal limite con l'aiuto del palo e Aubameyang si divora il raddoppio in contropiede. Reti che segnano il match e il risultato. Nella ripresa, infatti, gli uomini di Gasset aumentano i giri, ma sbattono contro la difesa nerazzurra e contro l'incrocio dei pali centrato nel finale da Ounahi.



Conference League, Fiorentina-Bruges 3-2: Nzola la decide al 91'

L'andata della semifinale di Conference League tra Fiorentina e Bruges termina con la vittoria per 3-2 in favore della formazione di Italiano. Sottil apre le marcature con una perla dal limite dell'area al 5’, Vanaken pareggia al 17’ su calcio di rigore (fallo di mano di Biraghi). Belotti riporta avanti i viola al 37’, Thiago risponde al 63’ subito dopo l'espulsione di Onyedika. Nzola (appena entrato) decide il match al 91'.

Europa League, Roma-Bayer Leverkusen 0-2: Wirtz e Andrich mandano ko De Rossi

La Roma cade 0-2 nella semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Un gol per tempo manda ko i giallorossi che, nonostante la spinta dell'Olimpico, non riescono a rientrare mai in partita. Al 28', sfruttando un grave errore in disimpegno di Karsdorp, è Wirtz a regalare il vantaggio, poi nella ripresa è Andrich (73') a chiudere i conti. Nel finale Azmoun e Abraham provano a rendere meno amaro il passivo, ma il Leverkusen sorride e vede la finale di Dublino. Giallorossi chiamati a ribaltare il match nel ritorno del 9 maggio alla BayArena.



Aston Villa ko a sorpresa: l’Olympiakos cala il poker e ipoteca la finale di Conference

Una tripletta di El Kaabi mette il timbro sull'altra semifinale di Conference League. L'Olympiakos ipoteca la finale battendo 4-2 l'Aston Villa a Birmingham. Le reti di Watkins e Bailey avevano dato speranza alla squadra di Emery, che però capitola sotto i colpi dei greci e sarà chiamata all'impresa tra sette giorni al Pireo.



ADL all’anteprima del Film Scudetto: “Chi crede che si possano vincere due scudetti di fila è un illuso”

Intercettato dai cronisti presenti - tra cui Teleclub Italia - al Metropolitan all’anteprima di “Sarò con te”, film scudetto che ripercorre l'indimenticabile cavalcata tricolore del Napoli dello scorso anno, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dichiarato: “Questi sono momenti che rimangono impressi nel cuore e nella mente, nell’ardore di voler sempre ottenere qualche cosa che comunque in questa città non è così facile ottenere. E’ chiaro che c’è un senso di rivalsa, c’è un senso di appagamento totale.

C’è più rabbia per l’attuale stagione? L’attuale stagione lasciamola stare. Chi crede che si possano vincere due scudetti di fila è un illuso. Imparate dal Manchester United”.

Champions, PSG fermato da due pali: il primo round va al Borussia Dortmund

Spettacolo nella seconda semifinale di Champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germian, il finale dice 1-0 per i tedeschi, anche se fra qualche giorno al Parco dei Principi tutto può essere ribaltato.

Al 35' il vantaggio dei padroni di casa: una palla dalla distanza di Schlotterbeck sorprende la difesa del Paris Saint Germain, con Fullkrug che riesce a stoppare e portarsela sul sinistro. Rasoiata vincente, con Donnarumma impossibilitato a deviare il pallone: è l'1-0 per i tedeschi, con Lucas Hernandez che si fa male nell'occasione ed è costretto a uscire. La sensazione è che il PSG abbia dei problemi a creare grattacapi alla retroguardia avversaria, al netto di una qualità tecnica maggiore rispetto a chi c'è di fronte.

La ripresa è una storia diversa. Perché il PSG cerca con forza il pareggio: Mbappé, come detto, prende il palo. Sugli sviluppi dell'azione è Hakimi a colpirlo a Kobel battuto. Ci si potrebbe attendere un assedio, ma non è così. Perché le ali del Borussia Dortmund trovano spesso l'affondo. Sancho in particolare ha grande fantasia per andare via a Nuno Mendes e mettere in mezzo per Fullkrug: sarebbe il 2-0 se l'attaccante, stavolta, non la colpisse di stinco mandando alto sopra la traversa. La qualificazione rimane in bilico, così come il risultato, al netto dei cambi di Luis Enrique. A divorarsi il gol del pareggio è però Dembele: Hakimi arriva fino in fondo e la cede sul dischetto del rigore dove il francese, ex di giornata, spedisce in curva.