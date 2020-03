Intorno al 35% è il numero di coloro che giornalmente vengono sottoposti al test di positività da Covid-19 e risultano positivi. Così, al 14 marzo il totale dei contagiati in Italia è arrivato a 21.157, mentre sono 17.750 le persone che risultano ancora positive al virus. Le persone guarite sono 1.966.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 8.372, in terapia intensiva 1.518, mentre 7.860 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 1.441 anche se, ormai è noto, questo numero sbandierato per terrorizzare la popolazione "potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso".

Il maggior numero dei contagi è in Lombardia (11.685), a partire dalla provincia di Bergamo, seguita da quelle di Brescia, Cremona, Milano e Lodi. Per avere un'idea della proporzione del contagio in Lombardia, le altre regioni più colpite, Emilia Romagna e Veneto, rispettivamente hanno 2.644 e 1.937 contagiati.

Questo il quadro per regione:

Avrà luogo domenica il nuovo CdM per le misure economiche a favore di famiglie ed imprese, mentre il virus inizia a farsi strada anche all'interno del Governo.

È risultato positivo, infatti, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri che nei giorni scorsi imperversava in tutti i talk show tv per illustrare le scelte dell'esecutivo. Lo stesso anche la viceministra Anna Ascani, anch'ella in isolamento.

Positivo anche il deputato e questore della Camera Edmondo Cirielli, ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli.