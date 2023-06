Fino Beach, a Cala Sassari a Golfo Aranci è senz'altro tra i beach club più belli del Nord Sardegna. Un continuo progredire di idee, impegno e professionalità hanno fatto da corollario a una natura fantastica e incontaminata. Il Trio Finetti, Becchetti, Mainardi, coadiuvati dalla sapiente mano di Nello Simioli nella parte artistica e di comunicazione promette un'estate 2023 di relax, confort e grande divertimento. Come? Grazie grazie ad un concept informale... ed altamente qualitativo. Tanti gli appuntamenti, ecco la cena spettacolo sotto le stelle, ed i format music and food come Spaghetti Cocktail e Jungle Fever.

Fino Beach sorge sua delle spiagge più frequentate di tutto il Nord Sardegna. Infatti essendo a metà strada tra Porto Cervo e Porto Rotondo, raccoglie moltissimi turisti affezionati di questo angolo di Paradiso. Un luogo incantato, luxury ma informale; libero da stereotipi di qualsiasi genere.

IL concetto di beach entertainment multiformato, pur essendo molto impegnativo per quel che riguarda la gestione, negli anni ha raccolto moltissimi consensi e permette al cliente di godersi spiaggia buon cibo e tanta musica dal giorno alla notte, tutto in un unico luogo.

Al Fino Beach puoi prendere il sole sulle comode sdraio sulla spiaggia o sui lettoni nell'area privé, sorseggiare un cocktail al bar, goderti il pranzo tra cucina mediterranea o nippo brasiliana, fare l'aperitivo al sunset, cenare in riva al mare o passare dopo cena per un drink ascoltando ottima musica…. Puoi scegliere la tua comfort zone in base ai gusti e al budget sentendoti sempre super coccolato e seguito per ogni tua esigenza. Sei al Fino e ti sembra di stare a Mykonos, Formentera o Ibiza allo stesso tempo, ma sei in Italia a due passi dalla Costa Smeralda, e ti puoi tuffare nel mare più bello d'Europa.

Il programma artistico si arricchisce di anno in anno, mantenendo però sempre saldi i format musicali che lo hanno reso così famoso nel tempo. Tutti i giorni il sunset aperitif regala grandissime emozioni; quest'anno il resident Frans, poliedrico dj producer, già noto in Costa Smeralda per la sua residenza alle Terrazze del Ritual, promette autentiche chicche musicali. Il format domenicale "Spaghetti Cocktail" si conferma uno degli appuntamenti più entusiasmanti della Stagione.

Chi ama vivere il Made in Italy nella sua eccellenza, non può mancare a questo happening settimanale, che quest'anno si arricchisce anche della presenza di Carlo Addis Band, un vero fuoriclasse appena arrivato da Miami dove ogni inverno si esibisce registrando sempre il sold out assoluto. Tra i dj guest rotation, Simioli, dj Gass Krupp reduce da molte stagioni passate alla consolle del Phi Beach di Baja Sardinia, e molti altri che sveleremo nel corso della Stagione.

Il Venerdì si conferma "Jungle Fever"; un mix di afro house, tribale e asian sound accompagnato da cucina etnica; un sunset aperitif tematico originale, unico, emozionale, che confermerà la grande capacità innovativa e organizzativa di questo gruppo capitanato da Claudio Finetti, Luca Becchetti e Marco Mainardi.

La cena sotto le stelle al Fino Beach offre poi la più bella esperienza sensoriale dell'Estate. Un viaggio gastronomico attraverso le eccellenze italiane e internazionali, in collaborazione con prestigiose case vinicole e produttori alimentari di "nicchia", il tutto animato da Mapo Facchini, un veterano del live show della Costa. Mella sua carriera ha fatto ballare i personaggi più popolari e influenti dello showbiz, della finanza e della politica. A tutto questo si aggiungeranno spettacoli teatrali, session di Sax, Violin, Percussions, visual, animazioni e... molto altro, grazie alla collaborazione esclusiva con Piero Billeri e i suoi artisti!

Insomma la Stagione del Fino Beach orami è diventata garanzia di qualità, innovazione e divertimento a cinque stelle.

https://finoexperience.it