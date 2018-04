Con la seconda edizione, si replica a Todi il successo di PILATES.BIO: al via la prossima estate una manifestazione unica

“PILATES.BIO 2018”

II Edizione

(9 - 13 Luglio e 6 - 10 Agosto 2018)



Scheda Tecnica

(Autore: Roberto Perni)



Crediti di Produzione:

Titolo: “PILATES.BIO 2018 - II Edizione”

Genere: Laboratorio Intensivo di Pilates e Bioenergetica

Ideazione e Direzione Tecnica: Claudia Perni

Produzione: ARTE DANZA – CENTRO SPORTIVO PALESTRA PERNI (Todi)

Direzione: Maria Oliva Tulli

Organizzazione Digitale e Grafica: Roberto Perni

Descrizione Evento:

Per il secondo anno consecutivo e facendo seguito al successo dell’iniziativa nata nel 2017, la Scuola “Arte Danza” e il “Centro Sportivo Palestra Perni” di Todi (PG) diretti da Maria Oliva Tulli ospiteranno “PILATES.BIO 2018 - II Edizione”, che si svolgerà con un doppio scaglione di date (9 - 13 luglio e 6 - 10 agosto) presso la sede storica in via Altobello Chiaravalle 7.

L’Evento è ideato e condotto da Claudia Perni, danzatrice, coreografa e diplomata I.S.E.F. che da molti anni divide l’esperienza di Danza, Teatro e Tecniche di Autopercezione Corporea tra la Scuola “Arte Danza” (Todi) di cui è direttrice artistica e lo I.A.L.S. (Roma) come docente stabile.

Nelle due settimane previste, i cinque giorni consecutivi da lunedì a venerdì saranno finalizzati alla costruzione di un lavoro solido e articolato avente come cardini esclusivi la Tecnica Contrology di Joseph Pilates (ai movimenti e alle posture corporee saranno integrati speciali elastici e Softballs) e la Tecnica Grounding elaborata da Alexander Lowen, basata sull’uso dell’Energia che permea gli esseri viventi.

Le lezioni di Pilates e Bioenergetica proposte si svolgeranno all’aperto, nel magico passaggio di luce e atmosfera evocate dal tramonto sino all’inizio della notte, sotto il cielo stellato, per conseguire un appagante rilassamento psicofisico.

“PILATES.BIO 2018 - II Edizione” è una Manifestazione rivolta al grande pubblico maschile e femminile, oltre agli Allievi interni della Scuola “Arte Danza” e del “Centro Sportivo Palestra Perni”.

Programma Evento:

“PILATES.BIO 2018 - II Edizione” è concepito in due periodi (9 - 13 luglio e 6 - 10 agosto), per ognuno dei quali è richiesto il numero minimo di dieci persone (max diciotto per Gruppo) e la rispettiva prenotazione.

***

“PILATES.BIO 2018 - II Edizione”

(9 - 13 luglio)

Scadenza per la prenotazione: Venerdì 15 giugno 2018

Numero minimo di partecipanti: dieci

Numero massimo di partecipanti (per Gruppo): diciotto

Orari:

9 - 10 - 11 - 12 luglio 2018

18.30 - 20.00 (Gruppo I)

20.30 - 22.00 (Gruppo II)

13 luglio 2018

18.20 - 20.20 (Gruppo I)

20.45 - 22.45 (Gruppo II)

***

“PILATES.BIO 2018 - II Edizione”

(6 - 10 agosto)

Scadenza per la prenotazione: Domenica 15 luglio 2018

Numero minimo di partecipanti: dieci

Numero massimo di partecipanti (per Gruppo): diciotto

Orari:

6 - 7 - 8 - 9 agosto 2018

18.30 - 20.00 (Gruppo I)

20.30 - 22.00 (Gruppo II)

10 agosto 2018

18.20 - 20.20 (Gruppo I)

20.45 - 22.45 (Gruppo II)

In caso di maltempo, le lezioni di Pilates e Bioenergetica si svolgeranno all’interno della Scuola “Arte Danza” e del “Centro Sportivo Palestra Perni”.

Photo © 2008, Hélèna Di Loreto - All rights reserved

Hyperliquid Graphic Mix, Digital Norwegian Remix & Logos

“ARTE DANZA”

“CENTRO SPORTIVO PALESTRA PERNI”

“PILATES.BIO 2018 - II Edizione”

© 2018, Roberto Perni - All rights reserved