PREMESSA

Il post di oggi lo dedico alle sigarette elettroniche usa e getta anche definite disposable o dai più giovani puff.

Dedico questo post con video correlato in quanto, premetto da subito, quelle attualmente in commercio in Italia, pur essendo sotto monopolio di Stato e sottoposte alle stesse direttive degli altri prodotti da vaping, presentano delle particolarità che le discostano (non poco) dai classici device per la cessazione del vizio del fumo.

DISPOSABLE VAPE POD MOD. UNO SPECCHIETTO PER ALLODOLE?

Ebbene sì! Sono uno "specchietto per allodole " , rispetto ai classici prodotti e dispositivi hanno una capacità di liquido e celle a ioni di litio limitate, tanto da dover contenere un liquido molto sbilanciato verso l'aroma, per garantirne la resa ed una gradazione di nicotina elevata. Parliamo di 20 mg/ml in sali. In sali perché sono assorbiti dall'organismo con maggiore facilità.

AIUTANO A LIBERARSI DA UNA DIPENDENZA?

Non direi. Infatti nel video correlato al post dimostro scientificamente come questa tipologia di dispositivi, non permettendo in primis una graduale riduzione della nicotina, non siano assolutamente adatti per i fumatori che hanno intenzione di liberarsi dalla dipendenza della sostanza. Anzi...

COSA VEDRAI NEL VIDEO?

Non voglio anticipare troppo! Nel video presenterò le valutazioni elettriche e termiche, prendendo come campione 3 dispostivi provati personalmente ed il grado di sicurezza che le disposable presentano in termini di child-proof (sicurezza verso i bambini, per intendersi), tralasciando l'impatto ambientale che stanno creando e creeranno, in quanto argomento già trattato in diverse sedi. Ripeterei a pappagallo un concetto ormai a tutti chiaro.

Non aggiungo altro. Vi raccomando la visione attenta del video e di condividerlo con chi eventualmente conoscete ed abbia intenzione di abbandonare il brutto vizio del fumo con la sigaretta elettronica. Dissuadetelo dall'utilizzo dei dispositivi usa e getta! Il mercato è ricco di alternative a minor impatto e più soddisfacenti (vaporizzatori personali entry level, pod mod, etc ...).

Buona visione!