Se una ricerca stabilisce che un medico su due sta male, che ne sarà di noi?

Sembra incredibile, ma chi dovrebbe curarci e tutelare al meglio la nostra salute, è egli stesso malato come dimostra una recente ricerca, in base alla quale molti medici sarebbero afflitti dalla Sindrome da Burnout, una forma di stress che colpisce, in varia misura, chi sia impegnato quotidianamente e ripetutamente in attività che implichino relazioni interpersonali.

Secondo una ricerca pubblicata sul sito "Medscape" ad inizio maggio 2019, su un campione di 15.069 medici specializzati in 29 discipline diverse, il 44% degli intervistati ha avuto a che fare con sintomi da burnout.

Di questi, il 53% ha confessato che ciò ha influito sull'assistenza del paziente, il 26% ha dichiarato di essere meno motivato ed il 14% ha detto di aver commesso errori che non avrebbe fatto se non fosse stato così stanco.