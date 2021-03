Lunedì sarà una giornata speciale per il Blog di Storie Inspiegabili.

Con la serie regolare sbarchiamo per la prima volta in Puglia e racconteremo una storia di fantasmi molto romantica ambientata nella città di Monopoli.

Sul neonato canale Youtube - dove mi sto cimentando con i racconti a voce - andiamo nella mia città a Roma e vedremo come in 600 anni non è cambiato quasi niente.

Una nota particolare la faccio per la musica di sottofondo, che serve proprio a far capire che passano i secoli, ma Roma rimane sempre la stessa.