E’ online il videoclip del singolo “Tu non passi mai”, il terzo singolo di Dina Elisabetta Mannazzu, brano scritto da Marco Venturini (Studio3), Luca Sala (autore di "Non è l'inferno) e Laura Pirrigheddu, che racconta di un primo amore vissuto dalla propria cameretta. Sulle ali di un sogno, la mente inizia a fantasticare ed il pensiero di lui si intreccia al desiderio di incontrarsi, là dove si ferma il tempo.

In questo modo, può lei può finalmente vivere un sentimento speciale, quell’amore puro e privo di condizioni, che deve però fare i conti con i divieti genitoriali e i limiti imposti dalla giovane età.

La stessa Dina dichiara: “Tu non passi mai” mi ha conquistata al primo ascolto, mi sono subito ritrovata nel testo, che racconta un sentimento che anch’io ho avuto modo di

provare.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=1Pc_F20HAnU



Biografia

Dina Elisabetta Mannazzu (Nuoro, classe 2009), giovanissima promessa del canto italiano. Dallo zecchino d’oro al festival musicale di Castrocaro. Dina Elisabetta Mannazzu, giovanissima promessa del canto italiano, ha ben chiaro il suo obiettivo: diventare una cantante professionista. Tratti sudamericani, sorriso contagioso e una voce davvero unica. Sono queste le prime tre caratteristiche che rendono speciale l’artista, una vera promessa, visto che a soli undici anni vanta già diverse esperienze in ambito musicale: da Sanremo New Talent, al festival musicale di Castrocaro, passando per lo Zecchino d’Oro e il concorso Tour Music Fest, in cui Dina Elisabetta è stata seguita dal grande Mogol in persona. Esperienze eccezionali ed estremamente formative che la giovane cantante ci racconta con entusiasmo in questa intervista. La sua voce, dal timbro ben definito, le ha permesso di avere un contratto discografico dal 2018 con l'accademia "Rosso al Tramonto" di Milano.