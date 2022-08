Pantelleria brucia. Dopo ore di interventi, 30 persone evacuate e a cui si è trovata sistemazione per la notte, dobbiamo dire un grazie a VVFF, Protezione Civile, Corpo Forestale, Croce Rossa, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Carabinieri Forestali per lo sforzo messo in campo.Solidarietà a quanti hanno subito danni e choc e sono dovuti evacuare da Gadir, biasimo e infamia per chi ha fatto tutto questo.Domattina ci apparirà chiara tutta la devastazione e i danni fatti. Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l’isola.

Così, mercoledì, il comune di Pantelleria commentava l'incendio che stava devastando la zona nordest dell'isola, che ha causato la fuga precipitosa di molte persone, vip compresi, verso il mare, dove hanno trovato rifugio su imbarcazioni messe a disposizione anche dalal Guardia costiera.

La zona interessata dalle fiamme è stata quella di Cala Gadir. I vigili del fuoco sono potuti intervenire nell'immediato con tutti i soli mezzi a disposizione nell'isola, 20 uomini e 5 mezzi di soccorso, a protezione delle abitazioni. Nelle ore successive altri uomini e mezzi sono arrivati via mare e via aerea, provenienti dall'aeroporto di Trapani Birgi.

Intorno alle 23 la situazione era in miglioramento grazie anche ad una diminuzione del vento, che aveva reso più difficoltose le prime fasi delle operazioni di soccorso.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio di Pantelleria sono proseguite anche nella mattinata odierna dove un fronte di fuoco stava interessando l'area di Cala Gottone. Comunque adesso, grazie alla luce del giorno, a supporto delle squadre a terra possono operare anche due Canadair dei vigili del fuoco che, finora, non hanno registrato strutture coinvolte nell'incendio che, a quanto pare, avrebbe interessato solo la vegetazione.

🔴 Circoscritto l'#incendio di vegetazione sull'isola di #Pantelleria. Prosegue l’intervento delle squadre a terra e dei 2 Canadair dei #vigilidelfuoco. [#18agosto 9:00] pic.twitter.com/v21h11dK8N — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 18, 2022





Crediti immagine: www.facebook.com/photo?fbid=482221617241841&set=pcb.482221960575140