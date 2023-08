Yozot rapper e Poeta Romano ormai celebre per la sua scelta di rappare in latino classico pubblica sulle sue pagine social e su YouTube un reel dove rappa sul beat di Dedalo per il Phs contest criticando fortemente la scena rap italiana.

Come lo stesso Yozot afferma, il brano "vuole essere una critica costruttiva al mercato musicale che non investe sulle novità musicali e sulle innovazioni che esulano da certi standard".

Del resto come il suo di rappare le sue poesie in latino antico e italiano, perché lo ricordiamo Yozot fa anche il Poeta.

Yozot infatti in questi anni ha fatto tutto da solo, troppe volte gli sono state chiuse le porte in faccia, per il suo essere originale e innovativo.

Il pezzo che come ha detto l'artista non è per ora un progetto ufficiale, validato dal fatto che non è stato registrato in studio. Annuncia pero l'uscita del suo nuovo singolo ufficiale invece che con tutta probabilità insieme con il disco AMARI ET AMARE

uscirà in autunno.