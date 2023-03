Il progetto già avviato, fortemente voluto dalla dirigente Alessia Guccione, vede impegnati docenti e alunni in scambi culturali con paesi esteri.

Sono iniziate le mobilità previste dal piano di accreditamento dell’I.C. S.G. Bosco di Campobello di Licata, uno dei pochi istituti comprensivi del circondario ad aver raggiunto questo importante traguardo che darà a docenti, alunni e territorio la possibilità di ampliare i propri orizzonti culturali. La Dirigente Scolastica Alessia Guccione ha fortemente voluto e incoraggiato l’acquisizione di una dimensione europea ed ha subito costituito una commissione Erasmus. La commissione, coordinata dalla prof.ssa Liliana Fadda, ha progettato il piano che ha ottenuto il finanziamento a Marzo 2022, e sta mettendo in atto tutte le attività previste. La prima mobilità vede dieci docenti di diverse discipline impegnati in un corso di formazione di lingua inglese presso la Horner School of English di Dublino. I docenti sono partiti il 12 Marzo 2023 e sono ospitati presso delle famiglie per potenziare la fluency in inglese anche durante le ore non scolastiche. Gli stessi concluderanno il corso e rientreranno in Italia il 26 Marzo.

Un'esperienza culturale appagante e un'occasione di crescita significativa, che avrà senz’altro una ricaduta positiva sulla popolazione scolastica. Durante la permanenza dei docenti, la dirigente scolastica Alessia Guccione, ha svolto attività di Job shadowing nella stessa scuola, un breve soggiorno in un Paese straniero con lo scopo di ricevere formazione seguendo il DS dell’organizzazione ospitante nel suo lavoro giornaliero, scambiandosi buone pratiche, sviluppando conoscenze e capacità e costruendo un partenariato a lungo termine attraverso un’osservazione partecipativa.

Giorno 26 Marzo 2023 partiranno per Purullena, Granada in Spagna 10 studenti appartenenti alle classi terze di scuola secondaria di primo grado, accompagnati da due docenti di lingua inglese le prof.sse Giovanna Rizzo e Lidia Riolo, e dalla Dirigente Scolastica, gli stessi faranno ritorno il 31 Marzo. In questo caso si tratta di una mobilità di ritorno, infatti a Novembre i ragazzi spagnoli sono stati ospiti della nostra scuola e delle famiglie dei nostri alunni. Gli argomenti sui quali gli studenti si confronteranno riguardano la stagionalità dei prodotti agricoli del proprio territorio. I nostri alunni utilizzeranno l’inglese come lingua di comunicazione e presenteranno la propria scuola e il paese in cui vivono. I nostri ragazzi soggiorneranno presso alcune famiglie spagnole e faranno, quindi esperienza, di usi e costumi diversi dai propri.

“È chiaro che queste attività –dichiara la Dirigente dell’Istituto Alessia Guccione- non saranno una parentesi isolata ma, con l’aiuto di tutti, diventeranno parte integrante del curricolo per dare ai nostri alunni, alla scuola e al paese opportunità di crescita, di apertura verso una dimensione europea”.