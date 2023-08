Il nuovo singolo del cantautore sui principali stores digitali e nelle radio.

Esce “Per un’estate”, il nuovo singolo dell’eclettico cantautore Marco Forti sugli stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale. Non solo leggerezza, ma eleganza e spensieratezza per un ascolto estivo dai molteplici riscontri. Cura negli arrangiamenti ed eleganza riassumono una maturità artistica raggiunta dall’artista in cui nulla è lasciato al caso. “Per un’estate” è pronta per diventare una dolce, accattivante e ballabile colonna sonora per la vostra di estate!

Storia dell’artista

https://direzione816.wixsite.com/servicepromo/marcoforti

“Il brano prende spunto da un’estate che trascorsi con dei miei amici e con mio fratello e fu indimenticabile. Nel testo invece parlo di un amore estivo di breve durata. Ho voluto concentrare l’attenzione su questo particolare per mettere in risalto un concetto molto complicato e lungo da spiegare in poche righe, che riguarda i rapporti sentimentali. È sicuramente un brano che si presta molto all’estate: per il suo ritmo, per la leggerezza del testo e per l’arrangiamento che è stato realizzato. “Per un’estate” è un brano ballabile, spensierato e piacevole da ascoltare e spero non per un’estate soltanto!” Marco Forti

Facebook: www.facebook.com/marcofortiofficial/

Instagram: www.instagram.com/marcoforti._

YouTube: www.youtube.com/user/ramnarf3

Website: www.marcofortiofficial.it/

Spotify: open.spotify.com/track/4sRQn6eg9Lf117fQ3E2hr6?si=c2ae42430e57430b

TikTok: www.tiktok.com/@marcofortiofficial