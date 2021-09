I giorni corrono, la campagna elettorale entra nella fase calda e le liste sono blindate.

Fratelli D'Italia si presenta alle elezioni forte di un importante consenso maturato nel corso degli anni, sarà parte integrante della coalizione di centro-destra a supporto della Lega Salvini per Monica Picca Presidente.

Una scelta importante quella dei vertici di FDI, con Giorgia Meloni che sceglie una persona forte e capace per guidare i suoi, sarà difatti Pietro Malara il capolista, già consigliere uscente e presidente della commissione trasparenza e garanzia del Municipio.

Una tra le commissioni più importanti, specie in un territorio spesso chiacchierato come quello di Ostia, che Malara ha portato avanti con ottimi risultati pur avendo avuto qualche impedimento e qualche colpo basso inaspettato, su tutte le dimissioni di Antonino Di Giovanni ex capogruppo del m5s, che di fatto hanno bloccato e rallentato i lavori nella fase finale della consiliatura ma che comunque non hanno intaccato l'ottimo lavoro di Malara e dei suoi .

Contattato dalla nostra redazione Pietro Malara dichiara:

"Con la garanzia di un impegno ancora più intenso e appassionato, mi onoro di guidare la lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative del X Municipio. Ringrazio il Partito per avermi indicato come Capolista. Ringrazio per la stima dimostrata e per la fiducia che mi è stata accordata, a riconoscimento di un lavoro costante portato avanti in questi anni sempre con lealtà e coerenza. Noi tutti cittadini romani abbiamo assistito a un quinquennio di amministrazione “tossica” che ha letteralmente prostrato la città. Intendo portare sempre più in alto Fratelli d'Italia, seguendo l'esempio del nostro grande leader Giorgia Meloni, al fine di far vincere la coalizione di centro-destra e poter riportare nel nostro Municipio un po' di sana politica e di buona amministrazione, sempre a servizio dei cittadini. E' venuto il momento di riprendere in mano le sorti di questo stupendo territorio, mortificato da tanta incapacità e improvvisazione".

Un uomo forte, che da anni vive il territorio in prima persona dentro e fuori dalle stanze istituzionali, una scelta importante che andrà a rafforzare maggiormente il partito e la coalizione, seri candidati stando ai sondaggi alla vittoria finale.

Certi di un ottimo risultato, auguriamo a Pietro Malara ed al suo staff un grosso in bocca al lupo ringraziandolo per la disponibilità concessaci.