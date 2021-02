Covid, colori, chiusure, tutti elementi che avvicinano le donne vittime di violenza ai loro carnefici.

Una vera e propria emergenza, visto che i numeri parlano chiaro e dicono che si assiste ad un incremento dei femminicidi in epoca di Covid.

La donna non ha scampo, è costretta a stare tutto il giorno in casa con il proprio mostro, nella normalità è già difficile chiedere aiuto o ribellarsi figuriamoci in tale contesto.

Occorre che lo Stato metta in campo più mezzi e risorse per aiutare queste donne.