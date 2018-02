Mediapro si aggiudica i diritti per la trasmissione tv della Serie A per il triennio 2018-2021

"L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi alle ore 11.30 per l’apertura della busta presentata alle ore 9.36 di oggi per il Pacchetto Global dall’intermediario indipendente Mediapro, ha verificato che l’offerta depositata, pari a 1.050.001.000 euro, è superiore al prezzo minimo richiesto dall’Invito ad Offrire e conseguentemente procederà alla comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come previsto dall’Invito stesso ai fini dell’assegnazione dei diritti in oggetto."

Ha superato di 1000 euro l'offerta di Mediapro rispetto a quella base minima indicata dalla Lega Serie A nel bando relativo alla gara per l'assegnazione dei diritti tv per il campionato di Serie A per il triennio 2018-2021. Pertanto, sarà Mediapro a gestire la trasmissione tv delle partite di calcio a partire dalla prossima stagione. A meno di sorprese...

Infatti, non appena la Lega ha fatto sapere di aver accettato l'offerta, Sky ha subito comunicato - tramite Ansa - che la procedura di assegnazione non avrebbe potuto andare avanti, diffidando la Lega Serie A dall'assegnare i diritti tv a Mediapro.

Secondo Sky, il gruppo spagnolo, ha presentato un'offerta relativa agli "intermediari indipendenti", presentandosi come broker, mentre l'azienda sarebbe invece un vero e proprio operatore della comunicazione.

Per tale motivo, Sky chiede alla Lega di "considerare l'offerta di Mediapro inammissibile, di interrompere le trattative e di escluderla dall'assegnazione."

Mediapro è un'azienda catalana che produce programmi per la tv e film, ed opera direttamente nel settore dei media con i marchi Público e beIN Sports. La società gestisce anche i diritti di marketing di eventi sportivi internazionali, federazioni sportive e fornisce servizi come pubblicità e sponsorizzazioni.