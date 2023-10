Alle 20:45 ora locale, i tre criminali che formano il gabinetto di guerra di Israele - Netanyahu, Gallant e Gantz - si sono presentati in tv per confermare che è iniziata l'operazione di terra a Gaza.

Dopo aver incontrato i rappresentanti delle famiglie delle persone tenute in ostaggio da Hamas, Netanyahu, il primo a parlare, ha dichiarato che a Gaza è in corso l'operazione di terra, definita come seconda fase della guerra con Hamas, con "obiettivi molto chiari".

Netanyahu ha detto che ulteriori forze di terra israeliane sono entrate in quella che ha definito la "roccaforte del male" [riferendosi a Gaza], per "smantellare" Hamas e riportare a casa gli ostaggi, precisando che soldati e ufficiali israeliani "sono ora schierati ovunque nella Striscia di Gaza".

Il primo ministro israeliano, rispondendo a quanto detto stamattina dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan [pur nominandolo], che aveva accusato Israele di crimini di guerra, il premier israeliano ha detto: "Non accusateci di crimini di guerra. Se pensate di poter accusare i nostri soldati di crimini di guerra è ipocrisia. Siamo l'esercito più morale al mondo", aggiungendo che l'IDF sta prendendo precauzioni per proteggere i civili, accusando poi Hamas di commettere crimini contro l'umanità, "usando la propria gente come scudi umani".

In base a quanto riferito dal ministero della Sanità di Gaza, sono più di 7.700 i palestinesi uccisi a Gaza da quando l'esercito più morale al mondo ha iniziato a bombardare, indiscriminatamente, la Striscia. Di tale numero, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato venerdì che il 40% è costituito da minori. Oltre 1.600 sono i dispersi e quasi 20mila i feriti. Pertanto, se l'IDF è l'esercito più morale al mondo bisogna ritenere che i numeri già agghiaccianti di questo genocidio sarebbero addirittura peggiori!

Netanyahu ha poi concluso il suo intervento facendo riferimento al sostegno che dice di aver ricevuto dagli alleati dell'Occidente e del mondo arabo. Che i leader di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda, Italia e Commissione europea siano responsabili, in quanto complici, dei crimini di guerra commessi da Israele è un fatto. Quali siano però i leader degli Stati arabi che lo avrebbero sostenuto nel massacrare i civili di Gaza radendo al suolo tutti gli edifici della Striscia, Netanyahu non lo ha detto e, pertanto, non è possibile saperlo.

Il criminale ha poi aggiunto che questa guerra sarà una guerra lunga e difficile", concludendo che Israele prevarrà, vincerà, ecc..

Poi è intervenuto, l'altro criminale del governo di guerra, il ministro della Difesa Yoav Gallant, che ha parlato degli ostaggi, facendo intendere che per Israele non sono la priorità: "Riportarli a casa è uno sforzo molto complesso", ha detto Gallant. Poi ha però precisato: "Più li colpiamo [i combattenti di Hamas], più saranno disposti a raggiungere una sorta di accordo e saremo in grado di riportare a casa i nostri amati ostaggi"!

Poi, è intervenuto anche il terzo criminale, Gantz, che ha riassunto quanto detto in precedenza dagli altri due "colleghi".

Ieri, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva votato a larga maggioranza una tregua umanitaria nel conflitto in corso a Gaza.