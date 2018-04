Fabrizio De Andrè - Il poeta degli ultimi. Teatro Cyrano, 20 maggio 2018 ore 21.00

Compagnia dei Musici

presenta

Fabrizio De Andrè

“Il poeta degli ultimi”

regia M° Mario Alberti





Teatro Cyrano

Domenica 20 maggio 2018

ore 21.00



Fabrizio De Andrè ha dato un contributo unico alla storia della musica come cantautore e non solo. I suoi testi caratterizzati da una profonda forza e originalità possono essere estrapolati dal contesto musicale per divenire pura poesia. E' proprio questa la forza dello spettacolo: voler ricordare Fabrizio De Andrè non solo come il più grande musicista, ma come poeta, tra i migliori del Novecento. Dalla recitazione al concerto, mettendo in luce tutte le contraddizioni, le ironie, le angosce del nostro secolo. Un perfetto connubio tra una messa in scena teatrale e un concerto musicale. Ogni brano è anticipato da un recitativo: un’unica attrice introduce il pubblico all’ascolto del brano, partendo da un’attenta analisi del percorso culturale e formativo del poeta cantautore per arrivare poi alle sue esperienze di vita vissuta che risuonano di echi letterari, perché è proprio dall’unione di tutti questi aspetti che nasce il Canzoniere di Fabrizio De Andrè.

La Compagnia dei Musici formata dal M°Mario Alberti (chitarra, voce), M°Franco Menichelli (chitarra, tromba), M°Patrizia Servida (pianoforte), M°Mario Bruni (contrabbasso), Martina Nasini (flauto), Claudia Pedico (violino), Debora Cetroni (corista), Sofia Terribili (corista), Daniela Sistopaolo (voce recitante), Noemi Chicca (danza) eseguiranno i brani secondo un filo conduttore delineato dalla recitazione, attenendosi allo spirito del poeta cantautore e avvalendosi di strumenti appartenenti alla tradizione di quell’area mediterranea di cui Fabrizio De Andrè è stato testimone innamorato nel rispetto di usi e costumi, con un’attenzione particolare alle due regioni a lui più care: la Sardegna e la Liguria.

Teatro Cyrano

Via di Santa Maria Mediatrice 22, Roma