Nichole Ayers (32 anni), Marcos Berríos (37 anni), Christina Birch (35 anni), Deniz Burnham (36 anni), Luke Delaney (42 anni), Andre Douglas (35 anni), Jack Hathaway (39 anni), Anil Menon (45 anni), Christopher Williams (38 anni), Jessica Wittner (38 anni).

Questi sono i sei uomini le quattro donne selezionati dalla Nasa tra 12mila candidati come futuri astronauti dell'agenzia spaziale Usa che, dopo aver superato un numero imprecisato di colloqui, esercizi, controlli medici e test attitudinali, avranno di fronte due anni di formazione prima di poter diventare ufficialmente astronauti.

In fondo, non manca loro tantissimo... sarà sufficiente superare prove di tipo militare per la sopravvivenza in acqua, pilotare i T-38 (jet da addestramento) della Nasa e diventare provetti subacquei in modo da poter simulare le passeggiate spaziali i cui test vengono effettuati in un'enorme piscina al Johnson Space Center di Houston.

Nel caso riuscissero a superare anche tali prove, ma ad un livello soddisfacente, i nove aspiranti astronauti potrebbero essere i prossimi inquilini della ISS o potrebbero partecipare al programma Artemis con il quale la Nasa ha progettato di riportare l'uomo sulla Luna.