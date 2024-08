Napoli-Girona, pre-partita: Conte conferma l'undici anti-Brest! Pochi minuti al fischio di inizio

Ad un'ora dal match, tantissimi tifosi già presenti al Patini, gli spalti sono già riempiti per metà.

Nel giorno di Napoli-Girona, quinto e ultimo test amichevole di questi due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis è a pranzo con Gabriele Gravina. Il presidente azzurro e il presidente federale mangiano insieme, ovviamente in Abruzzo

Ieri Victor Osimhen s'è allenato in gruppo, ma non dovrebbe cambiare la situazione: non verrà convocato per la sfida di quest'oggi. Il centravanti titolare della sfida contro il Girona sarà ancora Raspadori, come con il Brest. Conte ha provato anche ieri la stessa formazione di partenza con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola in mediana; Politano e Kvara alle spalle di Jack.

E' il giorno dell'ultimo test estivo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli a Castel di Sangro riceve la visita della rivelazione spagnola Girona, che disputerà la prossima Champions League, chiudendo così con la quinta gara il quadro delle amichevoli estive (4 vittorie, 12 gol fatti, 0 subiti). Prove generali verso l'esordio ufficiale in programma tra appena una settimana, al Maradona contro il Modena il 10 agosto per i 32esimi di Coppa Italia.





Ancora out Osimhen! Il nigeriano neanche in panchina per l'ultima amichevole

Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Girona, ultimo test estivo per gli azzurri. Come già accaduto per tutte le amichevoli del Napoli in questo pre-campionato a Dimaro e a Castel di Sangro, Victor Osimhen non è stato convocato da Antonio Conte e non assisterà al match nemmeno dalla panchina col resto della squadra. Vedremo se dopo il weekend si sbloccherà la situazione del nigeriano, che attende gli sviluppi di mercato. Di seguito le distinte ufficiali.



Il Napoli pensa anche ad un colpo anche sulla trequarti: due nomi nel mirino

Non solo il centravanti, il Napoli è alla ricerca anche di un centrocampista e di un nuovo trequartista da aggiungere alla batteria a disposizione di Antonio Conte. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola, che comincia parlando di Brescianini: "Ben avviati anche i discorsi con il Frosinone per il centrocampista cresciuto nel Milan.

Brescianini, come Gilmour, sa dell’interesse del Napoli e aspetta. Su di lui anche l’Atalanta e club stranieri. In attacco, dopo l’uscita di Lindstrom, il primo obiettivo è David Neres del Benfica. Resta vivo anche l’interesse per Berardi del Sassuolo".



Problema Cajuste: è in uscita, ma rifiuta il Galatasaray. L'agente cerca club in Premier

Jens Cajuste è in uscita dal Napoli. Il club azzurro ha bisogno di cederlo per far entrare un altro centrocampista (Brescianini o Gilmour), tuttavia al momento il centrocampista svedese rappresenta un problema. Nei giorni scorsi si era interessato a lui il Galatasaray, il centrocampista svedese ha riflettuto sull’opportunità ma poi ha deciso gentilmente di declinarla.

Il suo agente è al lavoro, si sonda il mercato inglese, la Premier League, alla ricerca di club interessati al giocatore. Il Napoli è in attesa, aspetta novità. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



Arsenal su Osimhen? Arteta molla Gyokeres: ora ha un'altra preferenza

Qualche mese fa l'Arsenal sembrava a un passo da Viktor Gyokeres. Mikel Arteta è alla ricerca di un attaccante centrale ormai da tempo e il profilo del centravanti dello Sporting, una delle più belle rivelazioni dell'ultima stagione, sembrava essrre quello preferito. Ma adesso i piani sono cambiati.

Stando a quanto riportato dal Daily Express, adesso l'allenatore spagnolo, dal momento che il tempo stringe e il campionato è alle porte, preferisce inserire un organico una punta che conosca già il calcio inglese e per questo starebbe osservando un attuale stella della Premier League, di cui però non viene riferito il nome.

Insomma, i Gunners hanno definitivamente mollato Gyokeres per andare su un altro attaccante. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse per Alexander Isak, che la Premier League la conosce bene, essendo un giocatore del Newcastle. Chissà che la stella della Premier League di cui parla il tabloid non sia proprio lui.



Graziani: "Se Lukaku va a Napoli da Conte, potremmo rivederlo ad alti livelli"

L’ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani ha commentato così a Radio Sportiva gli scenari per il ruolo di capocannoniere degli attaccanti in Serie A per la prossima stagione, soffermandosi anche sul possibile arrivo di Lukaku al Napoli: "Sono curioso di vedere in Italia Dovbyk, viene da una grande stagione al Girona, capocannoniere della Liga. Poi i nomi sono sempre i soliti. Lautaro si confermerà e se Lukaku va a Napoli da Conte chissà che non potremmo rivederlo ad alti livelli»."