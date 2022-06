Mercoledì 8 giugno inizia un periodo di eventi di tutto relax da vivere al Fam di Desenzano (BS). Proprio l'8 giugno ecco la serata "Dalla padella alla brace" in collaborazione con SkyPadel Desenzano e una cantina di riferimento come Costaripa. Dalle 21 in poi, live show musicale con le voci di Max Bertanza e Greta Silvestrei, il dj set di Vincent Martini ed il sax di Simone Memmi. Sono suoni perfetti per inaugurare con il botto (e non stile) l'estate di Fam.

Giovedì 9 giugno: ecco "Malfy Coast to Coast", un evento in collaborazione con Malfy Gin. Un aperitivo da non perdere, un viaggio tra i sapori agrumati del gin simbolo dell'estate:

Venerdì 10 Giugno, ecco invece la live music di Maurizio Danesi Show. Cena e dopocena sono accompagnati dalla musica di Maurizio Danesi, professionista capace di spaziare tra pop, musica italiana ed internazionale. Cantante di razza e polistrumentista (è clarinettista e saxofonista), ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l'Orchestra dalla Rai. Ha al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti. Si cena alla carta, scegliendo dai nuovi piatti del menu, appena rinnovato.

Sabato 11 giugno Fam meets Maserati, ovvero una delle tante belle eccellenze italiane si fa vedere al Fam, luogo perfetto in cui scoprire le novità... motoristiche e non.

Mercoledì 15 giugno: Havana Vibes, serata con dj set fin dall'ora dell' aperitivo. Parola chiave: Caraibi.

Mercoledì 22 giugno @ Fam - Desenzano ecco infinte Vinyl Mix by Roberto Ferro. Con oltre 25 anni di esperienza, è uno dei più stimati dj italiani e al Fam propone un sofisticato dj set usando solo e soltanto i suoi vinili.





La filosofia di Fam

Family & LifestyleNello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



