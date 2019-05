Gianluca Mech a Marina di Ugento per il suo simposio nazionale: "La Puglia è stata una bellissima sorpresa"

Come ogni anno, il guru delle diete Gianluca Mech ha chiamato a raccolta collaboratori e clienti per festeggiare gli eccellenti traguardi legati al marchio Tisanoreica. Questa volta, la location scelta per l’esclusivo work-shop è il Vivosa Apulia Resort, a Marina di Ugento in provincia di Lecce. Una scelta non casuale, quella della Puglia, visto che il noto imprenditore oltre ad apprezzarne da sempre il fascino e la sua storia, di recente, proprio in questa regione, ha preso parte al progetto cinematografico “Stay calm”, attesissimo film con un cast internazionale.

“Promuovere le risorse umane all’interno di una struttura aziendale significa stimolarne armonia, eccellenza e assertività: la nostra mission è quella di migliorare l’esperienza lavorativa”, ha raccontato Gianluca Mech, aggiungendo: “L’obiettivo, infatti, è quello di potenziare l’esperienza dei partecipanti e allo stesso tempo di facilitare l’apprendimento attivo, non solo mediante le attività pratiche ma anche attraverso una riflessione di gruppo per dar vita a un confronto personale, costruttivo e reciproco. Iniziative come queste, infatti, permettono ai partecipanti di unire teoria e pratica per poter raggiungere, come obiettivo finale, un netto miglioramento all’interno del settore in cui si lavora”. Una nuova positiva esperienza, umana e professionale, per Gianluca Mech che, oltre ai grandi successi legati a Tisanoreica, sta ottenendo eccellenti riscontri anche in televisione: su Rete4 con il programma “Ricette all’italiana” e su La7 con la trasmissione “Belli dentro belli fuori”.

Durante il grande evento che si è tenuto lo scorso weekend a Marina di Ugento, Gianluca Mech ha esaltato la Puglia durante una chiacchierata con il manager e talent scout Miky Falcicchio: "Pochi mesi fa in Puglia ho finito di girare il film internazionale Stay calm con Billy Zane - ha dichiarato Mech -. È una persona adorabile, è stato bellissimo lavorare con lui ed è la prima volta che recito in un film in inglese. Ero molto emozionato, ma la Puglia mi ha calmato. Tra l'altro girando questo film ho avuto modo di visitare questa regione ed è stata una bellissima sorpresa. Ho scoperto la pizzica, che non sapevo cosa fosse. Incredibile!".

Il suo progetto più importante e imminente riguarda la preparazione di un menu a base di tisanoreica in uno specialissimo hotel degli Stati Uniti d’America per i clienti che dovranno sottoporsi a interventi chirurgici, dove è fondamentale perdere peso.