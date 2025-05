Le imprese italiane si trovano ad affrontare sfide epocali che minano la loro crescita; si tratta di cambiamenti difficili da governare, specialmente dalle PMI che, senza un supporto esperto, navigano nell’incertezza in mercati altamente competitivi. Fra questi emergono il ricambio generazionale dei manager, anche di provenienza esterna all’azienda, e la capacità di sfruttare le nuove tecnologie, come l’AI.

Secondo l’ultima Relazione Annuale della Banca d’Italia [1]: il 57% dei manager italiani ha più di 50 anni, una classe dirigente con una minore apertura verso l’innovazione e velocità nell’adozione delle tecnologie avanzate. Inoltre, secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano [2], un terzo delle PMI ha aumentato gli investimenti diretti nella trasformazione digitale ma solo una piccola percentuale ha identificato un referente – interno o esterno – per avviarla concretamente.

Un segno tangibile di come manchi, nelle imprese, una struttura adeguata a sostenere il processo di selezione e inserimento di nuove competenze più votate al digitale. Questo lo scenario analizzato da Synergie Group, prima agenzia per il lavoro francese e quinta a livello europeo, che lancia oggi in Italia Synergie Executive: una divisione specializzata nella ricerca di top manager per le imprese, con particolare attenzione alle necessità di PMI.

“Per affrontare le sfide della crescita in un contesto economico instabile e della trasformazione digitale, è fondamentale promuovere una cultura imprenditoriale incentrata sulla scelta dei professionisti migliori con le giuste competenze: questa è la chiave per garantire continuità e crescita dell'impresa - commenta Marco Valsecchi, CEO di Synergie Italia - Con Synergie Executive vogliamo proporci come partner strategico nella gestione delle posizioni di vertice, coniugando l’innovazione tecnologica con la competenza umana per un processo di selezione e inserimento che sia efficace e coerente con i bisogni delle imprese.”

Da oltre 25 anni in Italia, Synergie con la nuova divisione si propone di affiancare le imprese che hanno la consapevolezza di dover affrontare questo passaggio delicato come la scelta di una figura apicale che possa avere un impatto significativo nell’organizzazione. Fra le proposte di Synergie Executive si segnala il servizio di interim management permette di identificare una figura executive per un periodo limitato nel tempo laddove è necessario preparare il passaggio verso una nuova dirigenza, mentre quello di functional management garantisce la copertura momentanea di determinate attività e/o settori strategici dell’azienda.

All’interno dell’offerta di Synergie Executive, è prevista anche una fase di coaching per il neo-assunto con l’obiettivo di facilitare la transizione e l'integrazione della figura all’interno dell'azienda, rafforzarne la leadership e la capacità decisionale e allineare la visione del manager con la strategia aziendale. Grazie a questo processo, l’azienda assicura un minore rischio di turnover e il professionista riesce a entrare subito all’interno dei meccanismi lavorativi della nuova realtà e creare le giuste sinergie con i team.

Synergie sfrutta inoltre nuovi strumenti e tecnologie che garantiscono una migliore e più veloce selezione dei candidati e delle loro competenze, sulla base delle quali vengono poi proposti assesment e colloqui. In seguito alla selezione, Synergie procede con un percorso di inserimento della nuova figura per garantire un passaggio funzionale e ridurre al minimo i rischi per l’azienda “esposta” su ruoli o competenze cruciali. Synergie Executive si propone quindi come risposta concreta alle criticità che frenano la competitività delle imprese italiane, offrendo strumenti, competenze e visione per affrontare con efficacia le trasformazioni del mercato.





[1] Relazione annuale sul 2023 (link) presentata a maggio 2024

[2] Convegno Digital e Green: le PMI e il Paese verso la Twin Transition (link) tenutosi a maggio 2024