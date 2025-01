Serie A, Bologna-Monza 3-1: tris firmato Castro-Odgaard-Orsolini

Il Bologna non sbaglia col fanalino di coda del campionato e risponde presente nella lotta per un posto in Europa. Nella 21.ma giornata di Serie A la squadra di Italiano batte 3-1 il Monza e scavalca momentaneamente Milan e Fiorentina portandosi a quota 33 punti in classifica. Al Dall'Ara nel primo tempo Maldini (4') sblocca subito la gara in contropiede, poi Castro (22') pareggia i conti di testa e Odgaard (34') ribalta il risultato con un gran sinistro al volo. Rimonta che segna l'inerzia della gara. Nella ripresa i rossoblù continuano infatti a fare la partita e chiudono la pratica con Orsolini (69'). Nel finale un destro di De Silvestri si stampa sul palo.



Serie A, Juventus-Milan 2-0: Motta aggancia il quarto posto

La Juventus batte 2-0 il Milan nell'anticipo della 21esima giornata di Serie A e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, scavalcando la Lazio. I bianconeri dominano il primo tempo sul piano del possesso, ma è nella ripresa che trovano l'accelerata decisiva: a sbloccarla ci pensa Mbangula, con deviazione decisiva di Emerson Royal, a mettere subito al sicuro il risultato è invece Weah, entrato al posto dell'acciaccato Yildiz. Thiago Motta ritrova i tre punti e prova a mettersi alle spalle la pareggite, per Conceiçao un deciso passo indietro che lo allontana dalle posizioni che contano.







Bundesliga: il Bayern chiama, il Leverkusen risponde

Continua il botta e risposta tra Bayern e Leverkusen nella prima giornata del girone di ritorno in Bundesliga. I bavaresi superano 3-2 il Wolfsburg con Goretzka (doppietta) e Olise, mentre le Aspirine rispondono con il 3-1 al Borussia Mönchengladbach firmato dai due gol di Wirtz e da Schick. Bochum-Lipsia regala spettacolo, con i padroni di casa che sotto 3-0 agguantano il 3-3 con la tripletta di Boadu. Poker dello Stoccarda al Friburgo.



BAYERN MONACO-WOLFSBURG 3-2

Quarta vittoria di fila del Bayern Monaco, che rischia ma supera 3-2 il Wolfsburg e prosegue la marcia in vetta alla classifica. Il successo dell'Allianz Arena porta la firma di Goretzka e Olise: il primo ha il merito di sbloccare la sfida al 20' su assist di Kimmich, il secondo, al 39', riporta in vantaggio i padroni di casa dopo il momentaneo 1-1 di Amoura. Prima dell'intervallo, lo stesso Kimmich troverebbe anche il tris, annullato però per un fallo di mano nel corso dell'azione. Nella ripresa sono ancora Goretzka e Olise a trascinare la squadra di Kompany: assist del francese e doppietta dell'ex Schalke, che segna il 3-1 che indirizza definitivamente la partita. I bavaresi cercano il poker con Coman e Musiala, ma non la chiudono e Amoura, prima del recupero, la riapre. Forcing finale inutile: finisce 3-2 e il Bayern continua ad imporre il suo ritmo alla Bundesliga, mentre i Lupi restano a 27 punti, allontanandosi dalla Champions.



LEVERKUSEN-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 3-1

Arriva la pronta risposta del Leverkusen, che replica al 3-2 del Bayern battendo 3-1 il Borussia Mönchengladbach. La partita non inizia nel migliore dei modi per le aspirine, che all'8' perdono Hincapie per infortunio: al suo posto Terrier. Nonostante questo incidente di percorso, i campioni di Germania in carica passano in vantaggio al 32': Wirtz riceve da Xhaka, dribbla nettamente Itakura e poi supera Nicolas nell'uno contro uno. Nella ripresa, la squadra di Xabi Alonso indirizza ulteriormente la partita: il regalo arriva da Weigl, che tocca il pallone con la mano in area e provoca il rigore del 2-0, puntualmente trasformato da Wirtz che fa doppietta. I giochi sono chiusi al minuto 74: l'autore dei primi due gol diventa assistman per Schick, che trova il 3-0. Il Bayern non scappa: a inizio girone di ritorno, il Leverkusen è ancora a -4 e non ha intenzione di cedere. Il Mönchengladbach, invece, riesce solo ad accorciare le distanze al 91' con Kleindienst e a spaventare Hradecky con Weigl, ma resta a 24 punti e incassa la terza sconfitta di fila.



BOCHUM-LIPSIA 3-3

Incredibile harakiri del Lipsia che, avanti 3-0 dopo appena 22 minuti, si fa rimontare dal Bochum di uno scatenato Boadu. Si parte con una rete annullata agli ospiti: Baumgartner segna ma in fuorigioco, poi si concretizza l'allungo della squadra di Rose: Orban sblocca al 10', poi Nusa raddoppia dopo tre minuti e infine, a metà primo tempo, Baumgartner trova il tris. Sembrerebbe finita, ma il Lipsia non ha fatto i conti con Myron Boadu, olandese classe 2001, che gioca un inizio ripresa da urlo: tripletta del 24enne, che accorcia le distanze dopo tre minuti, poi riapre ufficialmente la partita al 57' per poi pareggiare all'ora esatta di gioco. Tutto da rifare per il Lipsia, che inserisce solo Poulsen senza tuttavia trovare il gol del 4-3. Un pareggio che lo fa retrocedere al quinto posto.



STOCCARDA-FRIBURGO 4-0

In zona Champions entra allora lo Stoccarda, che con la terza vittoria di fila supera il Lipsia grazie al 4-0 sul Friburgo nello scontro diretto per l'Europa. I conti sono chiusi già a fine primo tempo: Rouault segna dopo appena due minuti, poi Demirovic (17') e Woltemade all'ultimo su calcio di rigore prima dell'intervallo regalano il 3-0 alla squadra di Hoeness. A differenza del Lipsia, i padroni di casa controllano e trovano il modo di segnare all'80' con Undav. Ad oggi, lo Stoccarda confermerebbe la Champions conquistata la scorsa stagione, mentre il Friburgo resta a 27 insieme al Wolfsburg.



KIEL-HOFFENHEIM 1-3

Uno dei due colpi esterni di giornata hanno il sapore di salvezza: l'Hoffenheim supera 3-1 il Kiel grazie ai soliti Hlozek e Kramaric. Il primo trova la doppietta segnando tra il 26' e il 56', mentre la fondamentale rete del momentaneo 2-0 che arriva ad inizio recupero del primo tempo è del croato. I padroni di casa segnano il gol della bandiera soltanto all'84' con Kelati, ma è troppo tardi: l'Hoffenheim stacca l'Heidenheim e si porta a +3 sulla zona playout, mentre il Kiel è ancora penultimo con 11 punti.



HEIDENHEIM-ST. PAULI 0-2

Proprio l'Heidenheim perde 2-0 in casa del St. Pauli che, come l'Hoffenheim, trova un importante successo in fondo alla classifica. La partita si sblocca dal dischetto al 25' con Eggestein, ma il vero caos arriva nel finale: all'87', Breunig sembra trovare il pareggio, ma il Var toglie il possibile 1-1 e, dall'altra parte, Guilavogui segna il raddoppio che chiude ufficialmente i giochi.







Ligue 1: il Psg ribalta il Lens e vince 2-1

Nella diciottesima giornata di Ligue 1, il Psg batte 2-1 il Lens. Quarta vittoria di fila per il Psg, che solo nel finale e in rimonta batte (2-1) un Lens che sull'1-0 sfiora il colpaccio, visto che si vede annullare il possibile 2-0. A portare in vantaggio i giallorossi è l'ex Fiorentina Mbala Nzola: al 36', l'angolano raccoglie una ribattuta da corner e buca Donnarumma sul primo palo.

E, tra il 57' e il 59', la partita cambia totalmente: l'attaccante in passato ai viola segna il raddoppio, annullato per possibile fuorigioco. Dal potenziale 2-0 (graziato Donnarumma che si era fatto passare il pallone in mezzo alle gambe) si arriva all'1-1, perché un altro ex Serie A, Fabian Ruiz, rimette tutto in parità: Barcola vince il contrasto con Sarr e mette dentro per il giocatore passato anche dal Napoli, che di destro insacca.

Ma Barcola non si accontenta e, all'86', torva una rete decisiva per la partita e potenzialmente anche per il campionato: Neves serve il talento dei parigini, che conclude sotto la traversa e firma il 2-1. Nel successo c'è anche la firma di Donnarumma, che sul pareggio mura Gradit dal limite. Il Psg ha 46 punti sui 54 a disposizione: una marcia praticamente inarrestabile. Resta a quota 27, invece, il Lens, sempre più lontano dalla zona Champions.