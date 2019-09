Presentato il progetto "L’Europa delle Scienze e della Cultura" alla Settimana della Moda

Milano ospita dal 17 al 23 settemmbre la Settimana della Moda.

I giornalisti e i comunicatori di Borghi d’Europa hanno scelto ‘questa’ settimana per presentare ai colleghi della stampa turistica e culturale il Progetto L’Europa delle Scienze e della Cultura, che spazia dal 28 agosto 2019 alla fine del 2020.

Il 28 agosto,infatti, la redazione di Borghi d’Europa ha intervistato ad Ancona l’Amb. Fabio Piagliapoco, nella sede del Segretariato Permanente di IAI (Iniziativa Adriatico-Jonica), raccogliendo il Patrocinio di IAI al Progetto L’Europa delle Scienze e della Cultura. “L’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI)- osserva Renzo Lupatin,Presidentedi Borghi d’Europa- è un forum intergovernativo per la cooperazione regionale nella regione adriatico-ionica.

La IAI ha origine il 19 – 20 maggio 2000 con la firma ad Ancona, da parte dei Ministri degli Affari Esteri di 6 Paesi rivieraschi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia), della “Dichiarazione di Ancona” sulla cooperazione regionale quale strumento di promozione della stabilità economica e politica e del processo di integrazione europea.

Ai 6 membri originari si sono aggiunti l’Unione di Serbia-Montenegro nel 2002 (in seguito alla scissione del 2006, sia la Serbia sia il Montenegro hanno mantenuto la membership nell’Iniziativa) e la Macedonia del Nord nel 2018, la cui adesione è stata promossa dall’Italia nel corso del suo anno di presidenza dell’Iniziativa. Ad oggi la IAI conta 10 membri, la Repubblica di San Marino è entrata a far parte dell’Iniziativa nel 2019 durante la Presidenza montenegrina”.

La conferenza stampa ha messo in luce come Milano diverrà fra il 2019 e il 2020 la ‘capitale d’informazione’ del Progetto delle Scienze e della Cultura : tutti i borghi e i territori della rete (30 borghi di oltre 15 Paesi e Regioni d’Europa), presenteranno e racconteranno a giornalisti e comunicatori le loro storie, mettendo al centro la riscoperta di culture e luoghi sconosciuti.I 30 Borghi si organizzano per aree tematiche, i Percorsi Internazionali di Borghi d’Europa,già presentati a Milano, nella sede del Parlamento Europeo nell’aprile del 2019.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il Percorso I Mulini del Gusto e le Vie della Pizza, con le diverse ‘tappe’ in sei Paesi Europei.

Partner d’informazione dell’iniziativa due aziende venete: la F.lli Cuppone srl di Silea (specializzata nella produzione di forni e attrezzature per la preparazione e la cottura della pizza. La continua ricerca e sperimentazione di nuove apparecchiature, che sono tutt’ora il punto di forza dell’azienda, li ha portati a inventare e a brevettare le macchine e i forni che hanno rivoluzionato il modo di fare la pizza) e il Birrificio Bosco Fagarè di Cornuda (dalla passione di due fratelli che hanno sempre vissuto e lavorato in un bosco, nasce nel 2016 il Birrificio Artigianale “Bosco Fagarè”. Dopo una lunga esperienza nel “fashion” hanno voluto trasferire il loro know how ad un settore nuovo ma legato alla natura ed hanno creato il brand “LA RÜ”. Le origini non vanno dimenticate, così la nuova birra artigianale prende il nome dall’antico torrente “Ru Bianco” che nel bosco scorreva, mentre erbe bacche fiori radici e cortecce arricchiscono e rendono unico il gusto della birra bianca e della birra scura amalgamandosi con maestria a luppolo o malto attentamente selezionati. Si crea così “LA RÜ” una birra artigianale, innovativa, 100% naturale, senza additivi e coloranti chimici, non pastorizzata e quindi fragrante ed invitante).