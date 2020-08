Sempre più alto il numero dei contagiati in Italia. Sono stati infatti 845 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che è salito a 77.442 (circa 6mila in più rispetto al giorno precedente), con il totale dei casi che adesso è di 256.118.

Nel dato pubblicato oggi, tutte le regioni registrano almeno 1 contagiato, con numeri a tre cifre per Lombardia (154 casi), Veneto (159) e Lazio (115) che hanno registrato il numero maggiore di casi in un giorno, ed è da sottolineare che nel Lazio sono stati effettuati solo 5.500 tamponi, meno della metà rispetto alle altre due regioni.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 16.014, 654 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 68 (2 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 883 (17 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 15.063 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (535 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 204.686, in aumento di 180 rispetto al dato di mercoledì. Oggi i morti sono 6, con il totale dei decessi che sale a 35.418.