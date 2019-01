Alzheimer: sta arrivando il vaccino?

Sebbene la notizia abbia quasi del fantascientifico, gli studi cui fa riferimento sono molto seri ed evidenziano passi concreti per la scoperta di un vaccino contro il temibile e, fino adesso incurabile, Morbo di Alzheimer.

Lo studio condotto dalla United Neuroscience, infatti, ipotizzerebbe la possibilità di poter commercializzare un vaccino per arrivare ad una risposta immunitaria efficace per chi soffra di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer.

Il lavoro della United Neuroscience si ricollega ad un studio pubblicato su “Nature Medicine” da ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis e del Centro tedesco per le malattie neurodegenerative, in base al quale l'Alzheimer potrebbe essere diagnosticato prima delle sue evidenti manifestazioni con un semplice esame del sangue.

Metodo, tra l'altro, utilizzabile anche per la diagnosi precoce di altre malattie, come la sclerosi multipla.