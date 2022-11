Una trentina di dipendenti, di cui sei nuovi assunti, e un volto che appare tutto nuovo: è il Conad Spesa Facile di San Martino di Lupari (PD) che inaugura venerdì 11 novembre alle ore 8,30 in Via Cardinale Agostini. Sarà il Sindaco Nivo Fior a tagliare il nastro. Alla breve cerimonia saranno presenti l’amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta e l’assessore al Commercio del Comune Stefania Baron. Porterà la benedizione don Livio Buso parroco della cittadina. L’apertura al pubblico avverrà alle ore 9.



Il supermercato ha un un’area vendita di circa 1.350 metri quadri. La gestione è affidata alla De.ma snc di proprietà di Denis Barichello, consigliere di amministrazione della cooperativa CIA-Conad, e del figlio Mattia. Tutta nuova la struttura, che ospita servizi molto richiesti come la pescheria servita al banco, notevolmente ampliata, la macelleria, l’ampia scelta di gastronomia calda e fredda, il banco panetteria e pasticceria, le casse veloci — anche in modalità self e smart — e la possibilità di pagamento con Conad Card. L’allestimento mette in evidenza tutti i punti di forza del marchio Conad, leader di mercato in Italia, a cominciare dalla grande attenzione ai prodotti del territorio come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 9 alle 20.

«La nostra cooperativa — ricorda l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta — si sente parte della comunità e insieme a soci come Denis e Mattia Barichello, la cui professionalità ed esperienza sono riconosciute in modo unanime, partecipa attivamente a numerose iniziative sul territorio di sostegno alla solidarietà, alla cultura e allo sport. I principi ispiratori di Conad, leader di mercato in Italia, sono convenienza e qualità delle merci, prezzi bassi tutti i giorni, massima attenzione alle esigenze di chi fa la spesa: grazie ai nuovi locali, moderni e spaziosi, il Conad Spesa Facile di San Martino di Lupari li esprime al meglio nei confronti dei clienti».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2021 si è attestato a 2,45 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2020. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita al 31/12/2021; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.