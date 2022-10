"Stiamo bene, la squadra è in fiducia, stiamo ottenendo vittorie convincenti ma dobbiamo continuare così. Il campionato corre veloce, nessuno rallenta ma abbiamo fatto un mese di ottobre quasi perfetto. Cosa mi piace di più? Il fatto che mi diverto tanto a veder giocare la squadra, stiamo bene in campo, sappiamo cosa vogliamo, la squadra sta bene, stiamo recuperando giocatori che sono mancati, adesso aspettiamo Brozovic. Calhanoglu? Sta facendo molto bene, anche Mkhitaryan e Barella stanno facendo benissimo, quando ho capito che l’infortunio di Brozovic era serio, ho pensato di mettere lì Hakan, aveva tutte le caratteristiche per farlo nel migliore dei modi. Brozovic speriamo possa recuperare per domenica, poi ci sarà un imbarazzo della scelta che mi farà felice, quando un allenatore può scegliere è sempre contento. Da qui alla sosta ci sono partite impegnative ma la classifica bisogna guardarla relativamente, abbiamo perso dei punti, le altre stanno correndo, abbiamo queste partite più martedì a Monaco, lì giocheremo con la qualificazione acquisita ma bisogna fare una partita seria contro un avversario di valore. Correa? Sa che ho tantissima fiducia in lui, ha una grande personalità e deve continuare a lavorare come sta facendo".

3️⃣ gol e 3️⃣ punti in classifica 😍

Gustiamoci insieme gli highlights di #InterSampdoria 👇 pic.twitter.com/0ELEtYqln2 — Inter (@Inter) October 30, 2022

Queste le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, dopo la vittoria ottenuta sabato in campionato, dove a San Siro ha superato per 3-0 la Sampdoria, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva e agganciando in classifica Lazio e Atalanta a 24 punti, 8 in meno rispetto al Napoli.

La pima rete è al 21' con un colpo di testa di De Vrij su angolo di Calhanoglu. Il raddoppio arriva al 44' su incursione di Barella, avviata grazie ad un suggerimento di Bastoni. La terza rete la segna Correa al 73', dopo aver preso la palla nella propria aerea per poi concludere a rete con un tiro a fil di palo per il 3-0 finale. Da segnalare il rientro in campo di Lukaku, assente da tempo del terreno di gioco per un infortunio.









Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1586644125331623938