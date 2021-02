Pequod Acoustics continua ad espandersi per portare il suono perfetto delle sue casse 100% Made in Italy in tutto il mondo.

Dopo aver regalato il proprio a brand, locali ed eventi livello assoluto (Burberry, GP di Formula Uno del Mugello, Phi Beach in Costa Smeralda, etc), il brand fiorentino ha annunciato nuove partnership per quel che riguarda il mercato cinese.

Guangzhou Star Performing Arts Equipment Co Ltd (Star) si occupa oggi della distribuzione del marchio Pequod nella Cina continentale, ad Hong Kong, a Macao, Birmania, Laos e Cambogia. Inoltre, Hertz Audio (Guang Zhou) Co Ltd è oggi dealer for Cina Continentale ed Hong Kong.

In Asia Pequod Acoustics è già presente da tempo con successo crescente: tra le installazioni Pequod in locali in altro profilo, ecco lo Yang Club a Singapore e ed il Nasa a Saigon. Hertz Audio non punterà solo ai locali, ma anche ad eventi di ogni tipo: aziendali, culturali, concerti. "Abbiamo poi una collaborazione con il con Alliance Art Group. I locali di questo gruppo daranno spazio agli impianti Pequod Acoustics", ha dichiarato Ye Xiangdong, general manager di Hertz Audio. "Siamo profondamente attratti dallo stile unico di Pequod Acoustics, dalla professionalità del team di questo brand e prima di tutto dal suono di queste casse, potente e pulito", ha aggunto Bi Qiquan, presidente di Star. "Il design orientale dei ristoranti con musica della catena Hutaoli, di proprietà dell'Alliance Art Group, credo poi possa unirsi in modo sorprendente con lo stile minimale di Pequod Acoustics. Pequod è un brand innovativo nel settore audio e completa alla perfezione il nostro attuale portfolio""Sono davvero entusiasta di poter lavorare con un gruppo così importante in Cina", ha dichiarato Leo Dani, chief operating officer di Pequod Acoustics. "Stanno dando al brand un percorso ben definito, in modo da raggiungere i migliori risultati. Anche il piano di investimenti è buono, così come il potenziale di crescita per Pequod in questi territori".

Pequod Acoustics è poi da qualche tempo presente ufficialmente in Medio Oriente. Per il Capodanno 2021 la violinista Aliya (nella foto) si è esibita su un fantastico yacht bianco a The Palm, a Dubai, con un sound system Pequod Acoustics. E' disponibile in questa città, una delle più vivaci di tutto il Medio Oriente e non solo, un sound system demo. Vedere e soprattutto ascoltare di persona a Dubai è l'unico modo per capire davvero le caratteristiche delle casse Pequod Acoustics.

Chi desidera regalarsi questa esperienza può contattare Pequod Acoustics sul sito ufficiale oppure Alice Macaluso, MEA Area Manager @ Pequod Acoustics. Pequod Acoustics ha poi da qualche settimana anche un partner per quel che riguarda il noleggio per quel che riguarda Dubai ed il Medio Oriente. E' Subsonic AE di Bruno Vitanza, che spesso lavora con musicisti e artisti per mostrare le qualità dei prodotti Pequod su Instagram.



(nella foto il Nuna Club Lounge di Da Nang - Vietnam)



Pequod Acoustics (photo hi res, info, social, media info)

http://lorenzotiezzi.it/pequod-acoustics-hi-pro-speakers/

https://pequodacoustics.com