Crisula Stafida fa parte del cast principale di Fragili, la fiction della Sunshine Production per Mediaset che andrà in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 16 agosto 2024.

Diretta da Raffaele Mertes, vanta un cast di attori che hanno fatto la storia del cinema e della televisione: da Massimo Dapporto a Corinne Clery, passando per Barbara Bouchet, Barbara Alberti, Maurizio Mattioli e Salvatore Misticone e Mino Abbacuccio. In _Fragili_, ispirata ad una storia realmente accaduta, interpreta l’infermiera Angelica, madre del giovane Filippo (Filippo Bordignon).

“L’argomento che tratta Fragili è toccante e ci riguarda tutti, in qualche modo, perché parla di un gruppo di anziani, rimasti senza una famiglia dove stare, motivo per il quale sono andati a finire in una casa di riposo, dove si è però creata veramente una famiglia. Io, Crisula, ho avuto il piacere di interpretare Angelica, l’infermiera di questo gruppo di anziani. Insieme a Angelica, c’è poi il figlio Filippo, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down”, ha detto la Stafida in una precedente intervista.

Il messaggio che lancia _Fragili_ è molto importante: la narrazione, inizialmente, si svolge infatti nella casa di cura citata in precedenza dall’attrice. Tuttavia, ad un certo punto, tutti quanti dovranno lasciare la stessa per andare a stare in una casa-famiglia, insieme a ragazzi affetti da diverse problematiche.

Una convivenza che innescherà un conflitto generazionale tra i vecchietti e i ragazzi, ma che col trascorrere dei giorni finirà per unire tutti quanti in maniera indelebile. Perché, come sottolineato dalla stessa Crisula, “nella serie si parla in qualche modo un po’ di tutti noi”.