Sala Consilina (SA): carcasse di auto e rifiuti speciali, denunce e sequestri

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno sequestrato un’area di circa 8 chilometri quadrati adibita a discarica abusiva di carcasse di autoveicoli e di rifiuti speciali, anche pericolosi, denunciando una persona, proprietaria del sito adibito a deposito non autorizzato.

I carabinieri hanno accertato che in una vasta area recintata, già sede di una rivendita di autoveicoli, erano state depositate 100 carcasse di autovetture in stato di abbandono e due container ricolmi di rifiuti speciali, anche pericolosi, tra i quali pezzi di carrozzeria, pneumatici, oli minerali, materiale plastico e ferroso arrugginito, materiale altamente tossico per l’uomo in caso di contaminazioni della falda acquifera del relativo percolato.

Oltre all’area, sono stati sottoposti a sequestro preventivo i rifiuti speciali ivi rinvenuti, il cui peso complessivo è stimato in circa 300 tonnellate.

Il ritrovamento odierno dei Carabinieri si inquadra in una attenta opera di prevenzione e contrasto dei reati ambientali attraverso specifici servizi ed una minuziosa e costante mappatura ambientale del territorio. Il sequestro ad aggiungersi ad altri ingenti sequestri di aree, anche sottoposte a vincolo ambientale, adibite illecitamente a siti di stoccaggio o deposito di rifiuti.