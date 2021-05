A le Mans si parte con le gomme da asciutto, ma le nuvole non promettono niente di buono e già all'inizio del terzo giro le prime gocce di pioggia iniziano a fare capolino. Dopo un paio di giri i piloti si arrendono all'evidenza e tutti si portano ai box per "saltare" sulle moto già pronte con le gomme da bagnato.

I primi a fare il cambio sono Quartararo, Rins e Marquez, con l'otto volte campione del mondo che è il più rapido e rientra in testa alla gara per la prima volta dal suo ritorno in pista, ma al nono giro sale sul cordolo della curva 14 e scivola nella ghiaia. Riparte, ma dovrà risalire dal 18° posto.

Quartararo passa al comando della gara, ma non può fare nulla contro Miller che "naviga" nel suo elemento. L'australiano prende così il comando della gara e non lo lascerà più fino alla fine.

Ma anche Marquez gareggia nel suo elemento naturale e lo ritroviamo all'11° posto quando però alla curva 6 cade per la seconda volta quando mancano 10 giri al termine e si ritira, dopo aver "assaggiato" per qualche giro la possibilità di tornare alla vittoria.

