La notizia del licenziamento di Thomas Tuchel da parte del Paris Saint Germain l'ha data il quotidiano l'Equipe. Una conferma ufficiale da parte del club parigino non è ancora arrivata, ma la notizia è data per certa.

Il licenziamento di Tuchel arriva dopo una netta vittoria per 4-0 del PSG nei confronti dello Strasburgo grazie alla quale, prima della sosta natalizia, la squadra di Parigi si porta a ridosso delle prime nel campionato francese.

Lo scorso anno, il PSG è arrivato in finale in Champions League, ha vinto tutto in Francia, mentre quest'anno è in corsa per aggiudicarsi le competizioni nazionali e si è qualificato agli ottavi della Champions. Pertanto, non è che i risultati ottenuti dal tecnico tedesco possano essere definiti deludenti.

I rapporti con la proprietà e con alcuni dirigenti, Leonardo in testa, non sono però mai stati idilliaci e un'intervista di un paio di giorni fa dove Tuchel ha descritto la sua esperienza al PSG non tanto come quella di un allenatore, ma come quella di un politico o di un ministro dello sport, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Chi lo sostituirà? Tutti danno per certo il nome di Pochettino, l'allenatore argentino di origini piemontesi che qualcuno ha definito un perdente di successo!

La notizia, anche in questo caso, è ufficiosa, ma date le due settimane di pausa previste dal campionato francese, gli annunci ufficiali dell'esonero e del nuovo allenatore potrebbero arrivare con calma, all'inizio della prossima settimana.

Tuchel, in ogni caso, ha un contratto che comunque sarebbe scaduto alla fine della stagione in corso.

A confermare indirettamente la scelta di Pochettino sarebbe l'arrivo in prestito nella prossima finestra di mercato del tedesco Dele Alli giocatore del Tottenham, che proprio con Pochettino ha fatto il suo debutto in Premier League.