Continuano, anche a novembre 2021, le cene musicali, gli aperitivi ricchi di sound e i dopo cena scatenati, animati & sonorizzati dal dj producer sardo Sandro Murru Kortezman. Sono eventi a metà tra ristorazione e discoteca, perfetti per mettere il sorriso a chiunque… e finalmente, dopo tanto tempo è possibile ballare. In console Murru propone un mix vincente di musica anni 80, 90 e 2000 e i successi di oggi. E' un sound che fa divertire persone di ogni età.

Giovedì 11 novembre 2021 per Sandro Murru Kortezman, ecco aperitivo e cena con dj set @ Aperitore, al Tre Archi di Cagliari. Sabato 13 novembre invece al Lido Club, al Poetto, ancora a Cagliari.

Il nuovo singolo di Sandro Murru, Kortezman - "In the Sky", uscito qualche settimana fa su Molto Recordings, da poche ore ha anche un video coinvolgente che richiama le atmosfere anni '80 della canzone. "In the Sky" è la canzone perfetta per mettere il buonumore. Ha le sonorità tipiche della Italo-Dance di quel periodo, una melodia facile, ballabile e diverente. Anche il video serve allo scopo. Ragazze che ballano e/o fanno aerobica, Sandro Murru Kortezman che suona la canzone ovviamente al synth, effetti video d'annata che in realtà sembrano proiettare nel futuro...

Kortezman - In the Sky by Sandro Murru su Youtube

https://youtu.be/fkfO_5ewiOo